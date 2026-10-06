MrBeast rompe su propio récord de visitas en 24 horas

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MrBeast rompe su propio récord de visitas en 24 horas

El nuevo video de la estrella de YouTube MrBeast acumuló casi 72 millones de visitas en las primeras 24 horas tras su publicación. Según Dexerto, este se ha convertido en su récord personal de visitas en un solo día.

En el video titulado «Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000», cuatro participantes quedan encerrados en una tienda llena de productos alimenticios y compiten por comerse todo lo que hay dentro. El ganador recibe un premio de 1 millón de dólares.

El propio MrBeast confirmó que es su video más visto en 24 horas en toda su trayectoria. Además, los espectadores lo vieron durante un promedio de más de 20 minutos, y el tiempo total de visualización superó los mil millones de minutos.

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