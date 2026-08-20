La Juventus estudia la opción de Emerson Palmieri para reforzar su plantilla

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La Juventus estudia la opción de Emerson Palmieri para reforzar su plantilla

El club italiano Juventus trabaja activamente en el mercado de fichajes para reforzar sus laterales. La atención de los turineses se centra en el experimentado defensa Emerson Palmieri, que milita en el Marsella, y ya se han iniciado los primeros contactos entre las partes. Así lo informó GOAL.com. Goal.com lo informa .

Según se ha podido saber, el jugador de 32 años, campeón de Europa en 2021 con la selección italiana, podría ampliar las opciones del equipo en el lateral izquierdo. Actualmente, Andrea Cambiaso y Zeki Çelik pueden jugar en esa posición en la Juventus, aunque el cuerpo técnico también está estudiando alternativas.

Negociaciones con el Marsella y el caso Di Gregorio

Después de gastar más de 100 millones de euros durante el mercado de fichajes de verano, el club turinés busca un jugador más económico y polivalente para el lateral izquierdo. Por ello, Emerson Palmieri, que juega en el Marsella, es considerado un candidato adecuado. El club francés quiere liberarse del salario anual del futbolista y estaría dispuesto a dejarlo salir si recibe una buena oferta.

Las negociaciones entre ambos clubes no se limitan a Emerson Palmieri. Según la fuente, durante estas conversaciones también se está analizando un posible traspaso del portero Michele Di Gregorio a Francia. Tras la llegada de Guglielmo Vicario procedente del Tottenham, Di Gregorio, que no quiere quedarse en el banquillo, ve con buenos ojos jugar en el Vélodrome y ha rechazado la propuesta del Monza.

Opciones alternativas

En esta fase, las negociaciones aún se encuentran en una etapa inicial y no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto. Cabe destacar que para realizar un intercambio en calidad de cedidos podría ser necesario que Emerson Palmieri renueve su contrato con el Marsella.

La directiva de la Juventus no se limita a un solo candidato. Los turineses también estudian detenidamente las opciones de otros futbolistas durante el tiempo restante del mercado de fichajes.

JuventusEmerson PalmieriMichele Di GregorioMarsellaFichajes
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