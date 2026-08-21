José Mourinho explica por qué no llevaría a Lamine Yamal al Real Madrid

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José Mourinho explica por qué no llevaría a Lamine Yamal al Real Madrid

Según José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no estaría interesado en fichar a la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, aunque el jugador fuera puesto en el mercado de transferencias. Según Goal.com, el técnico portugués destacó que la actual plantilla del Santiago Bernabéu es suficientemente fuerte y que el equipo no necesita más jugadores. Goal.com informa de ello.

Aunque solo tiene 19 años, Lamine Yamal ya ha ganado tres títulos de La Liga a lo largo de su carrera. Además, es campeón de Europa y del mundo. Tras participar en 45 goles y asistencias en 45 partidos la temporada pasada, el joven talento es considerado uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026.

La firme postura de José Mourinho y su política de fichajes

Al responder a una pregunta de El Chiringuito, José Mourinho dejó claro que no quería ver al representante del club catalán en su equipo. En su opinión, lograr resultados tan importantes a nivel internacional a una edad tan temprana es algo excepcional, pero la plantilla del Real Madrid es absolutamente completa y confía plenamente en sus jugadores.

La tranquilidad y la confianza mostradas por Mourinho también se deben a las enormes inversiones del club durante el mercado de fichajes de verano. El Real Madrid incorporó a Yan Diomande procedente del RB Leipzig por la cifra récord de 140 millones de euros. Además, Vinicius Junior decidió quedarse en Madrid pese al interés del Arsenal.

La llegada de Yan Diomande y la situación del Barcelona

Al valorar el nuevo fichaje, Mourinho destacó que es difícil encontrar a un jugador rápido y agresivo capaz de jugar en ambas bandas, y afirmó que Yan Diomande encaja exactamente en el perfil que necesita el equipo. A pesar de la fuerte competencia, el técnico portugués también valoró positivamente el trabajo del Barcelona de Hansi Flick.

José Mourinho reconoció que, pese a las salidas de Robert Lewandowski al Chicago Fire y de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, Hansi Flick, Deco y los jugadores están realizando un trabajo excelente en el club catalán.

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