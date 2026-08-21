Se han eliminado los obstáculos para el fichaje de Mattia Perin por Palermo

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Se han eliminado los obstáculos para el fichaje de Mattia Perin por Palermo

Según la información difundida por Matteo Moretto y GOAL.com, el fichaje del portero Mattia Perin por Palermo procedente de Juventus ha evolucionado positivamente en las últimas horas. Las negociaciones entre las partes se han intensificado y el acuerdo está cada vez más cerca. Este fichaje cobra especial importancia en el contexto de los demás cambios en la plantilla de Juventus y de la competencia por el puesto de portero. Sobre ello, Goal.com informa .

Según se ha conocido, durante la pasada noche se produjeron contactos intensos entre el agente del jugador, Alessandro Lucci, y la directiva de Juventus. El objetivo principal de estas conversaciones era reducir las exigencias económicas de los bianconeri y acelerar el acuerdo. La directiva del club manifestó su disposición a dejar salir al jugador en condiciones favorables, como muestra de respeto y agradecimiento por su fidelidad durante tantos años.

Las negociaciones entre las partes y los planes de los clubes

En estos momentos, las directivas de Juventus y Palermo mantienen un contacto constante. El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo y formalizar la firma del contrato lo antes posible. La llegada de este fichaje supondría un paso importante para las ambiciones del club siciliano en la nueva temporada, ya que un portero experimentado aportaría una confianza especial a la línea defensiva del equipo.

Al mismo tiempo, los demás planes de Juventus en la portería también permanecen bajo el foco. En particular, el futuro de Michele Di Gregorio sigue siendo incierto. Si también abandonara el equipo durante el mercado de verano, Juventus comenzaría de inmediato a estudiar alternativas.

Los próximos pasos posibles en el mercado de fichajes

Si Juventus perdiera a uno de sus porteros principales, el club estudiaría la posibilidad de fichar a Mandas, jugador de SS Lazio. Podría llegar al equipo como suplente de Vicario. Una reacción en cadena de este tipo en el mercado de fichajes no dejaría de influir en la configuración de la plantilla del conjunto de Turín, al igual que en la de otros clubes de la Serie A.

El fichaje de Mattia Perin por Palermo no solo abriría una nueva etapa en la carrera del jugador, sino que también contribuiría a reforzar la cooperación mutuamente beneficiosa entre ambos clubes. Se espera un anuncio oficial del fichaje en los próximos días.

JuventusPalermoMattia PerinFichajeSerie A
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