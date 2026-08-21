Lo que dijo Kompany antes de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund

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Lo que dijo Kompany antes de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, habló sobre el esperado y trascendental duelo de la Supercopa de Alemania contra su eterno rival, el Borussia Dortmund. En una entrevista concedida al sitio web oficial del club, el técnico belga destacó que su equipo luchará por cada trofeo y que el partido en Dortmund será una prueba muy exigente.

«Queremos ganar todos los trofeos»: la declaración de Kompany

Vincent Kompany habló sobre la importancia de la competición y la final que se disputará en el campo del rival:

«No separo los trofeos según su importancia. Sinceramente, queremos conquistarlos todos. Mañana nos espera una auténtica final.

No me preocupa que la Supercopa de Alemania se juegue fuera de casa; también es una tradición particular en Alemania, ya que el campeón vigente juega como visitante. Ganar el trofeo en Dortmund sería fantástico. Quizá una proporción 50-50 de aficionados en las gradas encajaría mejor con el espíritu de una final, pero viajar a Dortmund y volver con la copa sería muy agradable. Sin embargo, es una tarea difícil: el Borussia tiene mucha calidad y gran fortaleza. Probablemente no haya un rival más serio en la Bundesliga», declaró Vincent Kompany.

Supercopa de Alemania 2026: detalles de «Der Klassiker»

Indicador

Detalles e información

Competición

Supercopa de Alemania (DFL-Supercup)

Enfrentamiento

«Borussia Dortmund» — «Bayern Munich»

Fecha y sede

22 de agosto, «Signal Iduna Park» (estadio del Borussia)

Tradición del partido

El campeón vigente disputa la Supercopa como visitante

Objetivo del entrenador

Conquistar todos los trofeos posibles de la temporada

Valoración del rival

El rival más serio y de mayor calidad de la Bundesliga

Un duelo trascendental en Dortmund

El primer trofeo oficial de la nueva temporada estará en juego el 22 de agosto en el estadio del Dortmund, en este clásico enfrentamiento. A pesar de la presión del campo rival, los muniqueses planean salir con su once titular para llevarse el trofeo a casa.

¿Creen que Vincent Kompany y el Bayern Munich lograrán ganar en la caldeada atmósfera de Dortmund y conquistar el primer trofeo de la nueva temporada, o el Borussia impondrá su ley en casa?

Dejen sus pronósticos y análisis en los comentarios y compartan de inmediato esta importante noticia con los aficionados al fútbol alemán.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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