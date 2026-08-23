Nuevo plan de fichaje: ¿Pagará el FC Barcelona 60 millones de euros por la estrella portuguesa?

El FC Barcelona está evaluando opciones para reforzar su línea defensiva en el mercado de verano. La atención de los catalanes se ha centrado en Gonçalo Inácio, defensa del Sporting CP y de la selección nacional de Portugal.

Mundo Deportivo según informa, el FC Barcelona está estudiando la posibilidad de fichar al jugador portugués de 24 años. Sin embargo, a los catalanes no les espera una tarea fácil: el contrato de Inácio contiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros .

1. ¿Por qué el FC Barcelona sigue a Inácio?

Gonçalo Inácio ha sido uno de los jugadores más consistentes del Sporting durante varias temporadas.

El defensa, internacional con Portugal, no es un desconocido para los ojeadores del FC Barcelona. Se dice que los representantes del club catalán llevan años siguiendo su rendimiento.

Para el FC Barcelona, los principales activos de Inácio son su edad, su experiencia de alto nivel y su estabilidad defensiva.

Aunque el jugador de 24 años apenas está entrando en su mejor momento, ya ha acumulado una experiencia significativa en la liga portuguesa y a nivel internacional.

2. ¿Cuál es el coste del traspaso?

Fichar a Inácio supondría una decisión financiera importante para el FC Barcelona.

Su contrato actual con el Sporting incluye una cláusula de 60 millones de euros . Además, el contrato del defensa con el club lisboeta se extiende hasta junio de 2030.

Indicador Detalles Jugador Gonçalo Inácio Edad 24 años Nacionalidad Portugal Club actual Sporting CP Contrato Hasta junio de 2030 Cláusula 60 millones de euros

Por lo tanto, si el FC Barcelona decide seriamente ir a por Inácio, es posible que tenga que realizar una inversión considerable.

3. ¿Cómo jugó Inácio la temporada pasada?

La última temporada en la liga portuguesa fue productiva para el defensa.

Inácio disputó 29 partidos con el Sporting, anotando 2 goles y dando 3 asistencias.

Más allá de los goles y asistencias, su principal valor reside en su fiabilidad defensiva. Por ello, el FC Barcelona probablemente esté analizando tanto sus estadísticas como su estilo de juego.

4. El interés del FC Barcelonapor Inácio no es nuevo

El interés de los catalanes por Inácio no es un tema reciente.

Los ojeadores del club llevan varias temporadas siguiendo al defensa portugués, lo que demuestra que este interés no es casualidad.

Actualmente, el FC Barcelona está evaluando opciones reales para su incorporación.

La pregunta más importante: ¿Pagará el FC Barcelona 60 millones de euros?

El traspaso de Gonçalo Inácio al FC Barcelona aún no es un hecho. El club catalán solo está explorando la posibilidad de incorporarlo a su plantilla.

Sin embargo, la cifra clave en la situación es clara: 60 millones de euros.

Para hacerse con Inácio, que tiene contrato con el Sporting hasta 2030, el FC Barcelona deberá tomar una decisión financiera audaz.

El hecho de que el defensa portugués de 24 años lleve años en el radar de los catalanes hace que esta noticia de mercado sea aún más interesante.

La gran duda ahora es si el FC Barcelona dará el paso de los 60 millones de euros por un jugador al que llevan tiempo siguiendo, o si optará por una opción más económica. Las últimas semanas del mercado podrían dar la respuesta.