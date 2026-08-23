Harry Kane y Vincent Kompany elegidos los mejores de la temporada

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Harry Kane y Vincent Kompany elegidos los mejores de la temporada

Se han dado a conocer los nuevos ganadores de los prestigiosos premios individuales que se otorgan tradicionalmente en el fútbol alemán. Según una encuesta exhaustiva realizada por la famosa revista Kicker entre 659 miembros de la Asociación de Periodistas Deportivos Alemanes, el delantero del club muniqués Bayern de Múnich club, el delantero Harry Kane ha sido nombrado futbolista del año en Alemania.

El supergoleador inglés dominó la votación con gran ventaja, obteniendo este prestigioso reconocimiento por primera vez en su carrera.

Resultados de la votación: Kane sin igual, Olise en segundo lugar

Los resultados de la encuesta entre los periodistas fueron los siguientes:

  • Categoría «Futbolista del año»:

    • Harry Kane (Bayern de Múnich): 1er lugar con 272 votos;

    • Michael Olise (Bayern de Múnich): 2do lugar con 203 votos;

    • Deniz Undav (Stuttgart): completa el podio con 61 votos.

  • Categoría «Entrenador del año»:

    • El entrenador de los muniqueses Vincent Kompany fue reconocido como el mejor entrenador de la temporada en Alemania con 314 votos;

    • el 2do lugar fue para el técnico del Friburgo Julian Schuster (87 votos);

    • el 3er lugar fue para el entrenador del Stuttgart Sebastian Hoeneß(53 votos).

Premios históricos y ceremonia de entrega

Estos premios tienen una gran historia y prestigio en el fútbol alemán:

  • Récords históricos: El premio al «Futbolista del año» se entrega desde 1960 y el legendario Franz Beckenbauer posee el récord absoluto con 4 premios. En el galardón de «Entrenador del año», entregado desde 2002, Jürgen Klopp y Felix Magath lideran la lista (3 premios cada uno);

  • Ceremonia solemne: Harry Kane y Vincent Kompany recibirán sus premios ante los aficionados en el Allianz Arena, antes del partido Bayern de Múnich – Stuttgart de la nueva temporada de la Bundesliga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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