Gran fútbol en Ferganá: la selección de Uzbekistán se enfrenta a Irán

La selección nacional de fútbol de Uzbekistán disputará su próximo partido amistoso internacional contra uno de sus rivales más fuertes: Irán. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), este emocionante encuentro 24 de septiembre de 2026 tendrá lugar en la ciudad de Ferganá, en el estadio « Istiqlol » .

Plan de preparación para la Copa Asiática 2027

La selección nacional de Uzbekistán, bajo la dirección del famoso experto italiano Fabio Cannavaro, en Arabia Saudita se prepara intensamente para la Copa Asiática 2027. Tras el partido contra Irán, nuestra selección tiene previsto disputar otra prueba seria: el 6 de octubre contra la selección de Corea del Sur.

Partido Uzbekistán — Irán y estadísticas de los equipos

Indicador Uzbekistán Irán Fecha y lugar del partido 24 de septiembre de 2026, Ferganá (estadio « Istiqlol ») Entrenador principal Fabio Cannavaro (Italia) — Último enfrentamiento (noviembre de 2025) 0:0 (Victoria en penaltis 4:3) 0:0 (Derrota en penaltis) Resultado Mundial 2026 4º puesto en el grupo « K » (Colombia 1:3, Portugal 0:5, RD Congo 1:3) 3º puesto en el grupo « G » (Nueva Zelanda 2:2, Bélgica 0:0, Egipto 1:1) Próximo rival programado Corea del Sur (6 de octubre) —

Historial de enfrentamientos y balance del Mundial 2026

Uzbekistán e Irán se enfrentaron por última vez en un torneo internacional en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2025. En aquel entonces, el tiempo reglamentario terminó 0:0 y los uzbekos ganaron 4:3 en la tanda de penaltis. Cabe destacar que en ese partido, el defensa del « Manchester City »Abdukodir Khusanov fue expulsado, por lo que nuestro equipo terminó el partido con un jugador menos.

En el Mundial 2026 de Norteamérica (EE. UU., Canadá, México), ninguno de los dos equipos logró pasar a la fase eliminatoria: Irán terminó 3º en su grupo con tres empates, mientras que Uzbekistán quedó 4º con tres derrotas. Ahora, ambos equipos inician un nuevo ciclo con fuerzas renovadas para el campeonato continental.

¿Crees que la selección de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, podrá lograr una victoria sólida contra Irán en Ferganá y qué cambios esperas ver en el juego de nuestro equipo?

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