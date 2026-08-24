¡Jahongir Vohidov gana el torneo internacional de Abu Dabi!

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¡Jahongir Vohidov gana el torneo internacional de Abu Dabi!

El prestigioso torneo tradicional celebrado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos del 15 al 24 de agosto, 32.º Festival Internacional de Ajedrez de Abu Dabi concluyó con una brillante victoria del gran maestro uzbeko.

El resultado de campeonato de Jahongir Vohidov

El gran maestro internacional que representó dignamente a Uzbekistán en esta prestigiosa competición, Jahongir Vohidov sumó 7 puntos en 9 rondas, terminando como líder solitario en la tabla de posiciones y llevándose el gran premio. Gracias a esta actuación, el rendimiento del gran maestro en el torneo alcanzó los 2508 puntos de Elo.

32.º Festival Internacional de Ajedrez de Abu Dabi: Participación uzbeka

Indicador

Detalles y resultados

Competición

32.º Festival Internacional de Ajedrez de Abu Dabi

Fecha y lugar

15–24 de agosto de 2026, Abu Dabi, EAU

Ganador del torneo (1.er puesto)

Jahongir Vohidov (7 puntos / 9 rondas)

Rating del ganador

2508

Otro representante

Muhammadzohid Suyarov — 5 puntos (32.º puesto)

Estatus de la competición

Gran festival internacional de ajedrez abierto

Participación de Muhammadzohid Suyarov

Otro talentoso ajedrecista uzbeko que participó en el torneo, Muhammadzohid Suyarov, también luchó dignamente contra rivales fuertes, acumulando 5 puntos en 9 rondas y terminando en el puesto 32.

Esta victoria demuestra una vez más el potencial estable y elevado de la escuela de ajedrez uzbeka en el escenario mundial.

¿Cómo cree que influirán estos éxitos consecutivos de los grandes maestros uzbekos en los torneos internacionales en la próxima Olimpiada de Ajedrez?

¡Deje sus felicitaciones y comentarios abajo y comparta esta gran noticia con todos los aficionados al ajedrez!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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