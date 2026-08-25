Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el verano

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Gran limpieza: el FC Barcelona busca despedirse de 5 estrellas antes de que termine el verano

En los últimos días del mercado de fichajes de verano, se están produciendo cambios inesperados y serios en torno al gigante catalán. Según la información explosiva difundida por el influyente periodista e insider español José Álvarez , el FC Barcelona está considerando la opción de vender a cinco de sus jugadores a otros clubes.

Se informa que todos los jugadores de esta lista cuentan con un serio interés y ofertas concretas de clubes top de Europa y de Arabia Saudita.

¿Quiénes están cerca de salir? Lista de clubes pretendientes

Los 5 futbolistas que podrían abandonar el FC Barcelona y los equipos interesados en ellos:

  • Frenkie de Jong: El centrocampista neerlandés despierta un serio interés del campeón de Inglaterra, Manchester City ;

  • Marc Casadó: Se espera que el talentoso centrocampista continúe su carrera, con gran probabilidad, en uno de los clubes ricos de Arabia Saudita;

  • Héctor Fort: El joven lateral es pretendido por dos grandes: el español Real Sociedad y el alemán Borussia Dortmund ;

  • Alejandro Balde: El veloz lateral izquierdo catalán está en el punto de mira del prestigioso club inglés Manchester United ;

  • Jules Koundé: El defensa central y lateral francés está en el radar de varios clubes top de la Premier League inglesa .

Fair Play financiero y plan de renovación de plantilla

La directiva del FC Barcelona planea realizar estas grandes ventas para cumplir plenamente con las restricciones financieras de La Liga (Fair Play) y registrar a los nuevos fichajes.

Si estas operaciones se concretan con éxito, el club catalán podrá atraer una gran cantidad de capital a sus arcas en las últimas horas del mercado de fichajes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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