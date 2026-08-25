«Merecíamos más»: Arbeloa explica las razones de la derrota en el derbi londinense

En el intenso derbi londinense que cerró la 1ª jornada de la Premier League, el Fulham recibió al Chelsea en Craven Cottage, cayendo 2-3 en un disputado encuentro donde se marcaron 5 goles.

Tras el encuentro, el entrenador español del Fulham, Alvaro Arbeloa elogió la fuerza de voluntad de sus jugadores en la rueda de prensa, al tiempo que criticó abiertamente los errores defensivos imperdonables.

«Encajamos goles en los peores momentos»: El análisis del técnico

El técnico español destacó los momentos psicológicamente más difíciles del partido:

«Nos marcaron en el primer minuto, al final de la primera parte y justo después del descanso; es difícil imaginar momentos más inoportunos para encajar goles. Pero incluso en una situación tan difícil, demostramos nuestro verdadero carácter. Estoy orgulloso de la reacción y la voluntad que mostraron mis jugadores», dijo Arbeloa.

El entrenador expresó que su equipo merecía más por el juego mostrado, pero que el resultado final es el que reflejan los números:

Justicia y resultado: «Merecíamos más, pero en el fútbol no importa lo que merezcas, sino el resultado final que obtengas».

Errores imperdonables y camino a seguir

Alvaro Arbeloa subrayó la necesidad de corregir las carencias de concentración del equipo: