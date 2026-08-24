«La mano de Dios»: El balón del famoso gol de Maradona se vendió por 3,35 millones de dólares

El balón testigo de uno de los momentos más famosos y controvertidos de la historia del fútbol encontró comprador en una subasta de Heritage Auctions. GOAL informa que el balón con el que la leyenda argentina, el difunto Diego Maradona, marcó el gol apodado «La mano de Dios» contra Inglaterra en la Copa Mundial de 1986 por 3,35 millones de dólares fue vendido.

Proceso de venta y expectativas

Utilizado en el histórico partido de cuartos de final de la Copa Mundial de 1986 (Argentina 2-1 Inglaterra), este balón salió a subasta el 22 de agosto. El precio inicial era de 2,5 millones de dólares, y los organizadores esperaban alcanzar al menos 10 millones por este lote histórico. Sin embargo, el precio final fue inferior a lo previsto, cerrándose en 3,35 millones de dólares.

El legado de Maradona y el valor de los objetos históricos

Indicadores Detalles y precios Evento histórico Cuartos de final Mundial 1986: Argentina — Inglaterra (2-1) Nombre del lote Balón oficial del gol con la mano y el «Gol del Siglo» de Maradona Casa de subastas Heritage Auctions Precio inicial 2,5 millones de dólares Precio esperado Hasta 10 millones de dólares Precio de venta final 3,35 millones de dólares Camiseta de Maradona (en 2022) 9,3 millones de dólares (Récord)

Diferencia de precio entre la camiseta y el balón

Cabe destacar que la camiseta que vistió Diego Maradona en aquel partido fue subastada en 2022 por una cifra récord de 9,3 millones de dólares. El balón de aquel partido fue valorado casi tres veces menos que la camiseta.

Este balón es un objeto simbólico que encierra los dos momentos más famosos de la historia del fútbol: el polémico gol con la mano de Maradona y el «Gol del Siglo» tras regatear a toda la defensa inglesa.

¿Crees que está justificado pagar millones de dólares por objetos tan raros y simbólicos de la historia del fútbol, y cuál debería ser el objeto más valioso de la historia del deporte?

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