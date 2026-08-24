A punto de cerrar el mercado de fichajes de verano, se espera un nuevo traspaso récord entre los clubes líderes de Inglaterra. El reconocido insider y periodista Gianluca Di Marzio informa en su sitio web que el actual campeón Manchester Cityestá muy cerca de incorporar al centrocampista central del Enzo Fernándezdel club londinense Chelsea.

El club mancuniano planea formalizar este gran fichaje antes de que termine esta semana.

Exigencia de 140 millones de euros y la decisión de Enzo

En el contexto de las negociaciones iniciales, las exigencias financieras han aumentado aún más:

El Chelsea subió el precio: Si anteriormente los «Blues» pedían 120 millones de euros por el campeón del mundo de 2022, ahora las exigencias de los londinenses han llegado a 140 millones de euros; El deseo de Fernández:

La estrella argentina de 25 años está a favor de cambiar de club y ha dado su consentimiento total para unirse a las filas mancunianas y aceptar nuevos retos; Estado del contrato:

Enzo defiende los colores del Chelsea desde enero de 2023 y su contrato actual está vigente hasta el verano de 2032. El portal Transfermarkt estima su valor de mercado en 100 millones de euros. Nico González hacia el Newcastle: La cadena de fichajesManchester City

también trabaja activamente en las salidas como parte de la reestructuración de su línea central:

La salida de González:El centrocampista de los «Citizens»

Nico González debería abandonar el equipo próximamente; Contrato con el Newcastle: El jugador está a punto de acordar los términos personales y firmar con las «Urracas».

Esta salida permitirá al City financiar con éxito el traspaso de Enzo Fernández sin infringir las reglas del fair play financiero. Futbolchi «qarg‘alar» bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishish va bitimni imzolash ostonasida turibdi.

Ushbu ketish «Siti»ga moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzmagan holda Enso Fernandes transferini muvaffaqiyatli moliyalashtirish imkonini beradi.