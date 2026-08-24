¿Cómo respondió McGregor a la burla de Holloway sobre su «envejecimiento»?

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¿Cómo respondió McGregor a la burla de Holloway sobre su «envejecimiento»?

Tras un intenso enfrentamiento en el octágono de la UFC, la rivalidad entre Conor McGregor y Max Holloway se intensificó en las redes sociales. Mientras la estrella irlandesa, que sufrió una grave lesión de rodilla en los primeros segundos del combate, se recuperaba de una operación exitosa y se preparaba para volver, una dura declaración de Holloway echó leña al fuego.

En un video en línea, Max Holloway ridiculizó abiertamente a Conor, acusándolo de lentitud y vejez.

«Se veía muy lento y viejo»: el ataque de Holloway

En una entrevista, el luchador estadounidense recordó las declaraciones de McGregor antes del combate y lo criticó duramente:

«Él hablaba de "golpear a una generación", pero este tipo simplemente está delirando. Me pareció inmóvil. Estaba muy lento y se veía bastante viejo. Si alguien planeaba destruir a alguien ahí, definitivamente no era él», dijo Holloway.

La inusual respuesta de Conor: Análisis de inteligencia artificial

Estas palabras hirieron el orgullo del luchador irlandés, quien recurrió a la tecnología moderna para responder. McGregor pidió a una inteligencia artificial (IA) que comparara la apariencia física de ambos luchadores basándose en fotos tomadas el día del combate:

  • Conclusión de la IA: La inteligencia artificial confirmó que el rostro de Holloway lucía más desgastado, con arrugas profundas alrededor de los ojos y piel áspera que lo hacían parecer mayor, mientras que Conor, a pesar de su barba espesa, lucía mucho más cuidado y en forma;

  • El golpe de McGregor: «El tipo que ha recibido más golpes en la historia de la UFC no debería decir este tipo de cosas. ¿Qué le pasa?», comentó Conor.

Una trilogía tras un año: ¿es inevitable el tercer combate?

McGregor, tras someterse a una compleja cirugía de rodilla, confirmó oficialmente que regresará al octágono dentro de un año para cerrar la trilogía con su rival estadounidense.

Max Holloway también expresó su disposición para aceptar el desafío, declarándose listo para enfrentar a Conor en un tercer combate, así como para luchar por los cinturones de campeón de la UFC en las categorías de peso ligero o peso wélter.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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