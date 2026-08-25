Thriller de 5 goles: el Chelsea gana en el campo del Fulham (vídeo)

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Thriller de 5 goles: el Chelsea gana en el campo del Fulham (vídeo)

La 1ª jornada de la nueva temporada de la Premier League terminó con un auténtico derbi londinense. El Chelsea, que visitaba el Craven Cottage, logró una victoria remontada por 3-2 sobre el Fulham en un partido intenso y emocionante.

En un encuentro que se convirtió en un verdadero espectáculo de goles para los aficionados, las nuevas incorporaciones de ambos equipos celebraron sus debuts con goles brillantes.

Gol en el minuto 1 y el tándem Palmer-Pedro

El encuentro comenzó muy pronto para los visitantes:

  • Un gol relámpago en el minuto 1: En los primeros segundos del partido, el delantero del Chelsea Pedro abrió el marcador;

  • La respuesta de los locales: En el minuto 23, para el Fulham, King restableció el equilibrio (1-1);

  • Gol de debut y la magia de Palmer: En el minuto 41, el nuevo fichaje de los «Blues» Rogers marcó su primer gol, mientras que al inicio de la segunda parte (minuto 49), Cole Palmer puso el 3-1 en el marcador. En el partido, tanto Palmer como Pedro sumaron un «gol + asistencia» a sus registros.

La voluntad del Fulham y un final intenso

Los locales recortaron distancias a 2-3 en el minuto 54 gracias al gol de debut de su nuevo delantero Gonçaloy presionaron hasta los últimos minutos:

  • Intensidad y tarjetas amarillas: El árbitro se vio obligado a mostrar 5 tarjetas amarillas a los jugadores de ambos equipos durante el partido;

  • 3 puntos para el Chelsea: A pesar de las situaciones tensas en los últimos minutos, los «Blues» defendieron con solidez y comenzaron la temporada con 3 puntos importantes.

Ficha del partido:

Premier League. 1ª jornada

Fulham — Chelsea 2-3

24 de agosto. Londres, Craven Cottage

  • Goles: King (23), Gonçalo (54) — Pedro (1), Rogers (41), Palmer (49).

  • Fulham: Leno, Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson (Muniz, 82), Berge (Sessegnon, 73), Iwobi, Palacios (Kevin, 73), King, Bobb (Charles, 67), Gonçalo.

  • Chelsea: Sánchez, Gusto (Neto, 76), Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato (Chavarria, 65), James, Lavia (Fernández, 65), Rogers (Kuyenda, 82), Palmer (Estevão, 83), Pedro.

  • Amonestaciones: Colwill (5), Lavia (12), James (75), Bassey (76), Castagne (89).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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