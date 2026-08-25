El recital de los romanos: la Roma logra una goleada en la 1ª jornada de la temporada (vídeo)

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El recital de los romanos: la Roma logra una goleada en la 1ª jornada de la temporada (vídeo)

La primera jornada de la nueva temporada de la Serie A terminó en Roma con una verdadera fiesta de goles. Ante su afición, el club de la capital, « Roma » derrotó al renombrado club florentino « Fiorentina » por un contundente 4-0.

El encuentro destacó por la perfecta sintonía entre los líderes del ataque local y una eficacia asombrosa.

Un triplete de asistencias de Dybala, un festival de goles de Malen

La pareja ofensiva de los «lobos» sentenció el destino del partido:

  • El recital de Malen (minutos 27, 52, 60): El delantero neerlandés Donyell Malen anotó 3 goles ante el portero David De Gea, convirtiéndose en el primer autor de un triplete en la jornada inaugural;

  • Dybala, el director de orquesta: La estrella argentina Paulo Dybala asistió directamente en los tres goles de Malen y fue uno de los mejores jugadores del encuentro;

  • El golpe final de Pisilli: El talentoso centrocampista que entró desde el banquillo en el minuto 86, Pisilli anotó el cuarto gol de su equipo, estableciendo el resultado final (4-0).

La fragilidad de De Gea y los florentinos

La defensa de la «Fiorentina» se mostró totalmente impotente ante los ataques rápidos y punzantes de la «Roma»:

  • La ordenada defensa local apenas dejó oportunidades peligrosas a los delanteros rivales;

  • El portero romano Mile Svilar comenzó la temporada con la portería a cero, asegurando 3 puntos vitales para el equipo.

Ficha del partido:

Serie A. 1ª jornada

«Roma» — «Fiorentina» 4-0

24 de agosto. Roma, estadio «Olímpico»

  • Goles: Malen (27, 52, 60), Pisilli (86).

  • Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (Koulierakis, 68), Lulli, Cristante, Koné (Pisilli, 79), Wesley, Dybala (El Aynaoui, 79), Mora (Soulé, 53), Malen (Castro, 68).

  • Fiorentina: De Gea, Dodô, Drăgușin, Ranieri, Mario (Valdepenas, 80), N'Dour, Fagioli (Oulai, 62), Brescianini (Jiménez, 62), Mastantuono (Kean, 63), Atta (Mandragora, 74), Pellegrino.

  • Amonestaciones: Fagioli (30), Hermoso (39), Koné (49), Pellegrino (63).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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