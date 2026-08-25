Debut de Orozov: ¡El Rubin deja escapar la victoria en Kaliningrado!

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Debut de Orozov: ¡El Rubin deja escapar la victoria en Kaliningrado!

En el marco de la 5ª jornada del campeonato ruso, el Rubin, que visitaba al Baltika, comenzó el encuentro con un gol tempranero. En el minuto 8, el delantero del equipo de Kazán Daku abrió el marcador, poniendo a su equipo por delante.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la titularidad del talentoso defensa central uzbeko Jahongir Orozoven el once inicial del Rubin. Nuestro legionario de 21 años debutó en la RPL desde el inicio y se mantuvo firme sin ser sustituido hasta el pitido final.

Drama en los últimos segundos: el gol de Varatinov

Los de Kazán lograban mantener el resultado y rechazar los ataques peligrosos durante el partido:

  • Tiempo añadido: En el minuto 90+4, el defensa del Baltika Varatinov aprovechó una confusión en el área rival para restablecer la igualdad (1:1);

  • Situación en la tabla: Tras este empate, el Baltika mantiene el 6º puesto con 7 puntos, mientras que el Rubin, que dejó escapar la victoria, se sitúa en la 8ª posición con 6 puntos.

Ficha del partido:

RPL. 5ª jornada

Baltika — Rubin 1:1

24 de agosto. Kaliningrado

  • Goles: Varatinov (90+4) — Daku (8).

  • Baltika: Borisko, Andrade, Gassama, Varatinov, Morozov, Osipov, Kovalev, Priakhin, Lisakovich, Fernandes, Jiménez.

  • Rubin: Staver, Lobov, Teslenko, Vujacic, OROZOV, Rozhkov (Ignatiev, 84), Arroyo (Bezrukov, 68), Khodja (Saavedra, 67), Ivu (Jukic, 84), Jukic (Maldonado, 80), Daku.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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