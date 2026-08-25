Xabi Alonso se pronuncia tras el dramático partido contra el Fulham

En el cierre de la jornada 1 de la nueva temporada de la Premier League, el Chelsea logró una victoria épica por 3-2 en el derbi londinense contra el Fulham en Craven Cottage, en un encuentro intenso de 5 goles.

Tras el encuentro, el entrenador español de los «Blues» Xabi Alonso destacó en la rueda de prensa el carácter de su equipo, la solidez defensiva y la armonía en la línea de ataque.

«Superamos todas las dificultades»: El análisis del técnico

El estratega español no ocultó que los partidos fuera de casa en la Premier League son siempre pruebas difíciles:

«Fue un partido realmente intenso y duro. Sabemos muy bien lo difícil que es ganar a domicilio en la Premier League. Pero superamos todas las dificultades con valentía, luchamos hasta el final y ejecutamos nuestro plan con precisión en los momentos necesarios»., señaló Alonso.

El entrenador subrayó que el gol marcado en el primer minuto dio al equipo una ventaja psicológica y mucha confianza:

El efecto del gol tempranero: El Chelsea tuvo varias ocasiones claras para anotar el segundo antes de que el rival empatara;

Control sin balón: Incluso cuando no tenían la posesión, el equipo se mostró ordenado y seguro, sin dejar espacios innecesarios al rival.

«Nuestros tres delanteros colaboraron bien»

Xabi Alonso elogió la actividad en el campo de su trío ofensivo: Pedro, Rogers y Palmer: