Xabi Alonso se pronuncia tras el dramático partido contra el Fulham

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Xabi Alonso se pronuncia tras el dramático partido contra el Fulham

En el cierre de la jornada 1 de la nueva temporada de la Premier League, el Chelsea logró una victoria épica por 3-2 en el derbi londinense contra el Fulham en Craven Cottage, en un encuentro intenso de 5 goles.

Tras el encuentro, el entrenador español de los «Blues» Xabi Alonso destacó en la rueda de prensa el carácter de su equipo, la solidez defensiva y la armonía en la línea de ataque.

«Superamos todas las dificultades»: El análisis del técnico

El estratega español no ocultó que los partidos fuera de casa en la Premier League son siempre pruebas difíciles:

«Fue un partido realmente intenso y duro. Sabemos muy bien lo difícil que es ganar a domicilio en la Premier League. Pero superamos todas las dificultades con valentía, luchamos hasta el final y ejecutamos nuestro plan con precisión en los momentos necesarios»., señaló Alonso.

El entrenador subrayó que el gol marcado en el primer minuto dio al equipo una ventaja psicológica y mucha confianza:

  • El efecto del gol tempranero: El Chelsea tuvo varias ocasiones claras para anotar el segundo antes de que el rival empatara;

  • Control sin balón: Incluso cuando no tenían la posesión, el equipo se mostró ordenado y seguro, sin dejar espacios innecesarios al rival.

«Nuestros tres delanteros colaboraron bien»

Xabi Alonso elogió la actividad en el campo de su trío ofensivo: Pedro, Rogers y Palmer:

  • Eficacia en ataque: «Amenazamos constantemente la portería rival. Además, nuestros tres atacantes colaboraron muy bien en el campo y crearon situaciones peligrosas en cadena».;

  • La fórmula de la victoria: «Para ganar fuera de casa hay que arremangarse, luchar duro y defender tu portería con todo. Para nosotros, la primera jornada fue muy positiva y debemos seguir en esta misma línea en el futuro»..

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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