¡Rendimiento increíble en Alemania: 27 goles marcados en 4 partidos!

La jornada del sábado en la segunda división alemana se convirtió en un verdadero festival de goles y una noche de récords. En los cuatro encuentros disputados el 29 de agosto, las redes se agitaron un total de 27 veces.

Por primera vez en la historia de la competición, el promedio de goles por partido en una sola jornada alcanzó 6,8 goles lo que se registra oficialmente como el récord de productividad más alto desde la creación de la 2. Bundesliga.

Los marcadores locos de la noche del sábado

Los cuatro encuentros de la jornada ofrecieron a los aficionados un auténtico espectáculo de goles:

Heidenheim 5-3 Dynamo Dresden: Los espectadores fueron testigos de nada menos que 8 goles en este intenso duelo entre los locales y el club de Dresde;

Energie Cottbus 3-4 Greuther Fürth: Se marcaron 7 goles en este dramático partido que se decidió a favor de los visitantes;

Karlsruher SC 2-5 Wolfsburg: Aunque los «Lobos» encajaron goles fuera de casa, anotaron 5 tantos para lograr una victoria contundente;

Nuremberg 4-1 Arminia Bielefeld: En el último enfrentamiento de la jornada, los locales sellaron una victoria sólida y amplia.

Récord histórico: ¿qué dicen las cifras?

La importancia de esta jornada para el fútbol alemán: