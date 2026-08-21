Leyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala

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Leyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala

La nueva temporada del fútbol sala uzbeko comenzará por todo lo alto. El 2 de septiembre, el majestuoso Humo Arena de Taskent albergará la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala. El vigente campeón nacional, BMB, y el equipo «SQB» lucharán por el trofeo principal.

Supercopa 2026: horario, sede y principales participantes

Sección

Detalles

Competición

Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala

Duelo

BMB (Vigente campeón) — «SQB»

Fecha y hora

2 de septiembre, 18:00

Sede

Palacio de hielo multifuncional «Humo Arena» (Taskent)

Invitados especiales

Del fútbol mundial 11 estrellas legendarias

Partido-espectáculo de leyendas

3 de septiembre — Leyendas mundiales contra estrellas del fútbol uzbeko

«Quaresma, Materazzi, Oscar y Kurányi»: las estrellas mundiales que llegarán a Taskent

Tribuna.uz Según Tribuna.uz, la Federación de Fútbol Sala de Uzbekistán ha invitado a 11 destacadas estrellas del fútbol mundial como invitados especiales para la final de la Supercopa de este año. Entre ellas figuran los siguientes futbolistas:

  • Oscar — Exestrella del Chelsea y de la selección brasileña

  • Ricardo Quaresma — Campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal

  • Marco Materazzi — Campeón del Mundial 2006 con Italia

  • Kevin Kurányi — Reconocido exdelantero de la selección alemana (y otras estrellas)

3 de septiembre: partido amistoso entre leyendas

Como manda la tradición, el 3 de septiembre, después de la final de la Supercopa, se organizará en Taskent un gran partido-espectáculo amistoso entre leyendas del fútbol mundial y veteranos del fútbol uzbeko.

¿Qué equipo creen que se impondrá en este intenso duelo de la Supercopa de fútbol sala: BMB o «SQB»?

Dejen sus pronósticos en los comentarios y compartan de inmediato esta magnífica noticia festiva con todos los aficionados al fútbol.

TaskentHumo ArenaChelseaMarco MaterazziRicardo Quaresma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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