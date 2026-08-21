Leyendas mundiales en Taskent: detalles de la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala
La nueva temporada del fútbol sala uzbeko comenzará por todo lo alto. El 2 de septiembre, el majestuoso Humo Arena de Taskent albergará la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala. El vigente campeón nacional, BMB, y el equipo «SQB» lucharán por el trofeo principal.
Supercopa 2026: horario, sede y principales participantes
Sección
Detalles
Competición
Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala
Duelo
BMB (Vigente campeón) — «SQB»
Fecha y hora
2 de septiembre, 18:00
Sede
Palacio de hielo multifuncional «Humo Arena» (Taskent)
Invitados especiales
Del fútbol mundial 11 estrellas legendarias
Partido-espectáculo de leyendas
3 de septiembre — Leyendas mundiales contra estrellas del fútbol uzbeko
«Quaresma, Materazzi, Oscar y Kurányi»: las estrellas mundiales que llegarán a Taskent
Tribuna.uz Según Tribuna.uz, la Federación de Fútbol Sala de Uzbekistán ha invitado a 11 destacadas estrellas del fútbol mundial como invitados especiales para la final de la Supercopa de este año. Entre ellas figuran los siguientes futbolistas:
Oscar — Exestrella del Chelsea y de la selección brasileña
Ricardo Quaresma — Campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal
Marco Materazzi — Campeón del Mundial 2006 con Italia
Kevin Kurányi — Reconocido exdelantero de la selección alemana (y otras estrellas)
3 de septiembre: partido amistoso entre leyendas
Como manda la tradición, el 3 de septiembre, después de la final de la Supercopa, se organizará en Taskent un gran partido-espectáculo amistoso entre leyendas del fútbol mundial y veteranos del fútbol uzbeko.
¿Qué equipo creen que se impondrá en este intenso duelo de la Supercopa de fútbol sala: BMB o «SQB»?
Dejen sus pronósticos en los comentarios y compartan de inmediato esta magnífica noticia festiva con todos los aficionados al fútbol.
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