La nueva temporada del fútbol sala uzbeko comenzará por todo lo alto. El 2 de septiembre, el majestuoso Humo Arena de Taskent albergará la Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala. El vigente campeón nacional, BMB, y el equipo «SQB» lucharán por el trofeo principal.

Supercopa 2026: horario, sede y principales participantes

Sección Detalles Competición Supercopa de Uzbekistán de fútbol sala Duelo BMB (Vigente campeón) — «SQB» Fecha y hora 2 de septiembre, 18:00 Sede Palacio de hielo multifuncional «Humo Arena» (Taskent) Invitados especiales Del fútbol mundial 11 estrellas legendarias Partido-espectáculo de leyendas 3 de septiembre — Leyendas mundiales contra estrellas del fútbol uzbeko

«Quaresma, Materazzi, Oscar y Kurányi»: las estrellas mundiales que llegarán a Taskent

Tribuna.uz Según Tribuna.uz, la Federación de Fútbol Sala de Uzbekistán ha invitado a 11 destacadas estrellas del fútbol mundial como invitados especiales para la final de la Supercopa de este año. Entre ellas figuran los siguientes futbolistas:

Oscar — Exestrella del Chelsea y de la selección brasileña

Ricardo Quaresma — Campeón de la Eurocopa 2016 con Portugal

Marco Materazzi — Campeón del Mundial 2006 con Italia

Kevin Kurányi — Reconocido exdelantero de la selección alemana (y otras estrellas)

3 de septiembre: partido amistoso entre leyendas

Como manda la tradición, el 3 de septiembre, después de la final de la Supercopa, se organizará en Taskent un gran partido-espectáculo amistoso entre leyendas del fútbol mundial y veteranos del fútbol uzbeko.

¿Qué equipo creen que se impondrá en este intenso duelo de la Supercopa de fútbol sala: BMB o «SQB»?

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