Un futbolista es atropellado por una máquina niveladora de campo (video)

El exjugador de la selección inglesa Andros Townsend vivió un incidente inesperado antes de un partido de la liga tailandesa, según informó Life.

El futbolista de 35 años realizaba ejercicios de calentamiento con sus compañeros del PT Prachuap durante el descanso del encuentro contra el Pattani, cuando una máquina para nivelar el césped entró al campo.

Al retroceder para buscar un balón, Townsend se interpuso en la trayectoria de la máquina. El vehículo lo atropelló y sus ruedas pasaron por encima de las piernas del jugador hasta casi la cintura. El conductor detuvo la marcha y ayudó a liberar al futbolista.

Durante el incidente, la pierna izquierda de Townsend quedó atrapada brevemente bajo la máquina. Sin embargo, el jugador no sufrió lesiones graves, resultando solo con contusiones leves.

Lo más sorprendente es que Townsend continuó con el calentamiento tras el suceso y entró al campo como suplente en el minuto 93. El PT Prachuap ganó el partido por 3-0.

Más tarde, el jugador se tomó el incidente con humor y escribió irónicamente en sus redes sociales que esto le hacía ver que los partidos fuera de casa contra el Stoke City no eran tan malos después de todo.