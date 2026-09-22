Un futbolista es atropellado por una máquina niveladora de campo (video)

·249·Deportes
Un futbolista es atropellado por una máquina niveladora de campo (video)

El exjugador de la selección inglesa Andros Townsend vivió un incidente inesperado antes de un partido de la liga tailandesa, según informó Life.

El futbolista de 35 años realizaba ejercicios de calentamiento con sus compañeros del PT Prachuap durante el descanso del encuentro contra el Pattani, cuando una máquina para nivelar el césped entró al campo.

Al retroceder para buscar un balón, Townsend se interpuso en la trayectoria de la máquina. El vehículo lo atropelló y sus ruedas pasaron por encima de las piernas del jugador hasta casi la cintura. El conductor detuvo la marcha y ayudó a liberar al futbolista.

Durante el incidente, la pierna izquierda de Townsend quedó atrapada brevemente bajo la máquina. Sin embargo, el jugador no sufrió lesiones graves, resultando solo con contusiones leves.

Lo más sorprendente es que Townsend continuó con el calentamiento tras el suceso y entró al campo como suplente en el minuto 93. El PT Prachuap ganó el partido por 3-0.

Más tarde, el jugador se tomó el incidente con humor y escribió irónicamente en sus redes sociales que esto le hacía ver que los partidos fuera de casa contra el Stoke City no eran tan malos después de todo.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de OroKylian Mbappé, prohibido hablar del Balón de OroAyer, 23:37La capitana de la selección femenina de Italia sub-20 opina antes de la semifinal contra EspañaLa capitana de la selección femenina de Italia sub-20 opina antes de la semifinal contra EspañaAyer, 23:37Lamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediáticaLamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediáticaAyer, 23:15Lionel Messi pone fin a su carrera con la selección argentinaLionel Messi pone fin a su carrera con la selección argentinaAyer, 23:10¿Cómo respondió Abduvohid Ne’matov a las duras críticas tras la Copa del Mundo?¿Cómo respondió Abduvohid Ne’matov a las duras críticas tras la Copa del Mundo?Ayer, 21:58La selección de futsal de Uzbekistán cae ante los Países Bajos en un partido lleno de golesLa selección de futsal de Uzbekistán cae ante los Países Bajos en un partido lleno de golesAyer, 21:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado