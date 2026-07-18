Mash’al anuncia un nuevo fichaje tras su primera victoria

Foto: Mash’al PFK

El club Mash’al de Muborak, que atraviesa una temporada difícil en la Superliga, ha comenzado a reforzar su plantilla. Tras conseguir su primera victoria de la temporada, el equipo ha firmado a un extremo experimentado.

Se espera que el nuevo jugador potencie el ataque de los «gasistas» en la segunda parte del campeonato y mejore la posición del equipo en la tabla.

Doniyor Narzullayev se convierte en jugador del Mash’al

Según el servicio de prensa del club, el Mash’al ha firmado un contrato con el extremo de 31 años, Doniyor Narzullayev.

El futbolista disputó la primera mitad de la temporada actual con el club Metallurg Bekabad. Narzullayev se desempeña principalmente en la posición de extremo derecho.

La duración del contrato y el número que lucirá el jugador en su nuevo equipo aún no han sido revelados.

Gran experiencia en la Superliga

A lo largo de su carrera, Doniyor Narzullayev de Uzbekistán ha defendido los colores de varios clubes. Al haber participado en partidos de la Superliga y la Pro-liga, es considerado uno de los jugadores con suficiente experiencia en el campeonato nacional.

Su velocidad por la banda, su capacidad para sumarse al ataque y su polivalencia en varias posiciones podrían ofrecer opciones adicionales al cuerpo técnico del Mash’al.

La incorporación de un jugador experimentado es especialmente importante para un equipo que tiene dificultades para marcar goles, de cara al resto de la temporada.

La tan esperada primera victoria ha llegado

El 17 de julio, el equipo de Muborak derrotó al Kokand-1912 por 1:0, celebrando así su primera victoria de la temporada actual en la Superliga.

Antes de este resultado, el Mash’al no había logrado ganar ningún partido en el campeonato y ocupaba la parte más baja de la tabla de posiciones.

El equipo ocupa actualmente el puesto 16 con 3 puntos. Aunque esta primera victoria ha dado un impulso psicológico a los jugadores, todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar la permanencia en la Superliga.

Una tarea difícil espera al Mash’al

El fichaje de Doniyor Narzullayev demuestra que el club está decidido a cambiar la situación en la segunda mitad del campeonato.

Sin embargo, es difícil que un solo jugador nuevo resuelva todos los problemas. Para escalar posiciones, el equipo de Muborak deberá reducir los errores defensivos y ser más eficaz en la finalización de las ocasiones creadas.

La principal duda que tienen ahora los aficionados es qué tan rápido se adaptará Narzullayev a su nuevo equipo y si podrá ayudar al Mash’al a mantenerse en la Superliga.

¿Crees que este fichaje puede cambiar los resultados del Mash’al?