Sergey Lushan habla de la grave crisis del Mash’al y de seis meses sin cobrar

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Sergey Lushan habla de la grave crisis del Mash’al y de seis meses sin cobrar

En la 18.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Mash’al de Mubarek, derrotado 0-1 en casa por el Andijon, sigue anclado en el último puesto de la clasificación. Tras este nuevo fracaso, el entrenador Sergey Lushan realizó una declaración explosiva en rueda de prensa y reveló la grave crisis financiera del club, la desmotivación de los jugadores experimentados y el plan de renovar obligatoriamente la plantilla en un 80 %.

«Estoy cansado de felicitar a los rivales»: la amarga confesión del entrenador

En sus declaraciones posteriores al partido, Sergey Lushan no ocultó la falta de ganas de los jugadores experimentados sobre el terreno de juego ni la difícil situación interna del club:

«Es difícil opinar. Nuestro juego no funcionó. Salen al campo, pero no pueden hacer nada. Yo también estoy cansado de felicitar constantemente al rival. La motivación de los jugadores experimentados ha desaparecido casi por completo. Solo hay dos explicaciones posibles: o el potencial de los futbolistas reunidos es de este nivel, o, como llevan medio año viviendo y entrenándose en la base sin cobrar, incluso han olvidado cómo es el dinero. Esta es nuestra situación actual: algunos quieren, pero no pueden; otros pueden, pero no quieren», declaró Sergey Lushan.

Detalles de la crisis del Mash’al y de la declaración del entrenador

Indicador

Situación y análisis del entrenador

Último partido

Mash’al 0-1 Andijon (derrota en G‘uzor)

Posición en la clasificación

16.º puesto (colista absoluto con 4 puntos)

Principal problema interno

Seis meses sin cobrar y falta de motivación entre los jugadores experimentados

Plan para la plantilla

Renovar la plantilla en un 80 % y apoyarse en los jóvenes de la academia

Objetivo principal

Intentar mantenerse en la Superliga o construir un nuevo equipo para la Pro League

Renovar la plantilla en un 80 % y confiar en los jóvenes

Debido a las difíciles condiciones del club, el cuerpo técnico ha optado por dar oportunidades únicamente a los jóvenes jugadores motivados y apasionados:

«Estamos avanzando hacia una renovación de la plantilla de aproximadamente el 80 %. Hoy pusimos en el campo a chicos muy jóvenes, todavía niños. Estuvieron a la altura. En el próximo partido también verán a uno o dos jóvenes nuevos que aún no han visto. Lucharemos por mantenernos en la Superliga mientras no se agoten por completo nuestras posibilidades. Si no lo logramos, formaremos un nuevo equipo para la próxima temporada», declaró el entrenador del Mash’al.

¿Creen que el Mash’al, que lleva seis meses sin pagar salarios y se apoya únicamente en los jóvenes, logrará mantenerse en la Superliga?

Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan de inmediato este artículo abierto con los aficionados al fútbol uzbeko.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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