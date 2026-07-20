Cambio generacional: El emotivo momento entre Lamine Yamal y Lionel Messi

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Cambio generacional: El emotivo momento entre Lamine Yamal y Lionel Messi

El mundo del fútbol fue testigo de uno de sus puntos de inflexión históricos. En la final de la Copa del Mundo celebrada en el MetLife Stadium de EE. UU., la selección de España derrotó a Argentina por 1-0, alzándose con el trofeo. Sin embargo, tras el partido, la atención principal no se centró en la celebración, sino en el encuentro entre dos grandes talentos: Lionel Messi y Lamine Yamal. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el pitido final del árbitro, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quedó desolado en el campo. Las lágrimas de la leyenda, que no pudo defender su título de campeón, conmovieron a todos. En ese momento, la joven estrella española Lamine Yamal dejó de celebrar para ser el primero en acercarse a Messi, abrazándolo para consolarlo.

Este momento es visto por muchos como un "traspaso de mando" simbólico. Según Goal.com, esta imagen se ha convertido en una de las más impactantes en la historia del fútbol. La razón es que, en una foto tomada en 2007 para una campaña benéfica de UNICEF, se veía a Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé. Años después, ver a aquel bebé derrotar a su ídolo y consolarlo es considerado un verdadero milagro.

El regreso de España y la decepción de Argentina

Con esta victoria, la selección española vuelve a la cima del mundo tras 16 años. La sólida línea defensiva liderada por Rodri y Aymeric Laporte no dio opciones al ataque encabezado por Lionel Messi durante los 120 minutos. El juego ordenado de los españoles y la intensidad de sus jóvenes extremos aseguraron la victoria sobre los campeones defensores.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni expresó sus sentimientos tras la derrota. Según cita Marca, el técnico no ocultó que lloró en el vestuario. "Es difícil explicar a la gente que hay que aceptar esta derrota. Pero no debemos olvidar lo que hemos logrado. Estos chicos son verdaderos guerreros y merecen gratitud", dijo Scaloni.

Esta final se percibe no solo como la pérdida del campeonato para Argentina, sino también como el fin de una era. Para Lionel Messi, el hecho de que esta fuera probablemente su última Copa del Mundo aumentó la amargura de la derrota. España, por su parte, comienza una nueva era dorada con jóvenes como Lamine Yamal. La comunidad futbolística recordará esta final como el encuentro entre dos grandes generaciones.

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Jahongir Tursunov
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