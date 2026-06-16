El virus del Ébola podría llegar a Europa y Asia en 30 días

Según los resultados de un estudio realizado por científicos japoneses, las personas infectadas con el virus del Ébola en África podrían llegar a los principales aeropuertos de Europa y Asia en 30 días.

Así lo informó el periódico Izvestia.

La investigación se basa en el análisis de los vuelos aéreos que pueden realizarse desde la República Democrática del Congo y Uganda. Los científicos destacan que los portadores del virus podrían ingresar a los centros de transporte internacionales a través de rutas potenciales.

Según los cálculos, el riesgo más alto recae en Bélgica (92%), Francia (91%), los Emiratos Árabes Unidos (88%) y Turquía (86%).

En el marco del estudio, se analizaron datos de 11 264 aeropuertos, 569 741 rutas aéreas y 330 millones de pasajeros. Los expertos señalan que tales modelos son fundamentales para predecir la propagación del virus.

Al mismo tiempo, los científicos señalan que la entrada de un portador del virus en un país no implica necesariamente su propagación masiva.

En opinión de los expertos, si los factores principales no cambian, estos pronósticos seguirán siendo relevantes para el futuro.