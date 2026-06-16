El virus del Ébola podría llegar a Europa y Asia en 30 días

·3·Mundo
El virus del Ébola podría llegar a Europa y Asia en 30 días

Según los resultados de un estudio realizado por científicos japoneses, las personas infectadas con el virus del Ébola en África podrían llegar a los principales aeropuertos de Europa y Asia en 30 días.

Así lo informó el periódico Izvestia.

La investigación se basa en el análisis de los vuelos aéreos que pueden realizarse desde la República Democrática del Congo y Uganda. Los científicos destacan que los portadores del virus podrían ingresar a los centros de transporte internacionales a través de rutas potenciales.

Según los cálculos, el riesgo más alto recae en Bélgica (92%), Francia (91%), los Emiratos Árabes Unidos (88%) y Turquía (86%).

En el marco del estudio, se analizaron datos de 11 264 aeropuertos, 569 741 rutas aéreas y 330 millones de pasajeros. Los expertos señalan que tales modelos son fundamentales para predecir la propagación del virus.

Al mismo tiempo, los científicos señalan que la entrada de un portador del virus en un país no implica necesariamente su propagación masiva.

En opinión de los expertos, si los factores principales no cambian, estos pronósticos seguirán siendo relevantes para el futuro.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Descubrimiento de 2000 años deja atónitos a los científicosDescubrimiento de 2000 años deja atónitos a los científicosHoy, 15:19Sismo de magnitud 6,3 provoca pánico en ChinaSismo de magnitud 6,3 provoca pánico en ChinaHoy, 15:05Zelenski comenta firmemente el ataque a una refinería de petróleo en Moscú (vídeo)Zelenski comenta firmemente el ataque a una refinería de petróleo en Moscú (vídeo)Hoy, 14:55Binance podría perder su licencia de operación en la Unión EuropeaBinance podría perder su licencia de operación en la Unión EuropeaHoy, 14:36« El niño buscado estaba en este coche » — Incidente inesperado en Turquía« El niño buscado estaba en este coche » — Incidente inesperado en TurquíaHoy, 12:31Las personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un díaLas personas más ricas del mundo aumentan su fortuna a niveles récord en un díaHoy, 12:20
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal