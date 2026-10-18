7 victorias consecutivas: Enzo Maresca logra un resultado histórico con el Manchester City

Se ha establecido un récord absoluto en la Premier League (EPL). El entrenador delManchester City Enzo Maresca se convirtió en el primer técnico en la historia de la liga en ganar sus primeros 7 partidos oficiales al mando de un nuevo equipo. Así lo anunció la prestigiosa publicación

Squawka especializada en estadísticas y análisis de fútbol, en su página oficial. 7 partidos, 7 victorias: detalles de la racha triunfal

Bajo la dirección del técnico italiano, los «Citizens» superaron a los rivales más difíciles desde el inicio de la temporada:

Victoria remontada 2-1 ante el

Bournemouth 4 goles marcados contra el

Crystal Palace (4-1);

Difícil éxito 1-0 como visitante ante el Coventry City

El rival histórico Manchester United fue derrotado en el derbi de Mánchester (1-0);

En un partido lleno de goles, Sunderland fue vencido (5-3);

El principal competidor por el título, Liverpool fue goleado 3-0;

En la última jornada, el combativo Ipswich Town fue derrotado 3-2.

El único equipo invicto en la EPL

Mostrando un juego estable desde el inicio de la temporada, los «Citizens» dominan la tabla de posiciones:

Resultado perfecto de 21 puntos: Con un pleno de victorias (21 puntos) tras 7 jornadas, el equipo es líder de la Premier League;

El único club invicto: Manchester Citymantiene su estatus como el único club que no ha perdido puntos ni ha sido derrotado en la actual temporada de la EPL;

Próxima prueba: El equipo jugará su próximo partido el 24 de octubre como visitante contra un peligroso rival, el Aston Villa dirigido por Unai Emery.

La rápida adaptación de Enzo Maresca al club y esta racha récord demuestran claramente que son los favoritos para el título al final de la temporada. klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.