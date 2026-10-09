Maresca revela su plan contra el Liverpool pese al ruido mediático

En el marco de la Premier League, Manchester City», en un momento en el que se intensifica el ruido mediático por las acusaciones financieras contra el club y las medidas disciplinarias sin precedentes, el entrenador del equipo, Enzo Maresca ha comparecido ante la prensa.

Según una declaración recogida por ESPN, el técnico italiano subrayó con firmeza que los procesos judiciales y los rumores no afectan en absoluto la moral interna del club, y que toda la atención del equipo está centrada únicamente en los resultados sobre el campo.

«Solo controlamos el campo»: La reacción del entrenador ante el escándalo financiero

Enzo Maresca, al abordar la presión sobre el club y las posibles sanciones, expresó su total tranquilidad ante la situación:

Confianza total en el club: «Para ser sincero, personalmente estoy muy tranquilo. La posición del club es clara y confiamos plenamente en ella», declaró el técnico, afirmando no tener dudas sobre la legitimidad de la directiva;

El límite del control: En opinión del entrenador, por mucho que se hable fuera, solo pueden controlar lo que está en sus manos: la calidad del fútbol sobre el césped;

El objetivo no cambia: Las disputas legales son asunto de los abogados del club; la tarea principal del equipo es seguir sumando victorias.

Moral en el vestuario: Liderazgo y ausencia de presión excesiva

Maresca destacó que el estado psicológico de sus jugadores es excelente y que el ruido externo no puede distraerlos:

Sentimientos positivos y confianza: Los jugadores esperan con gran entusiasmo los dos partidos importantes que se avecinan;

Liderazgo en la tabla: El hecho de ser líderes de la Premier League actualmente aporta a los jugadores una fuerza extra y una sólida confianza mental;

Responsabilidad en el campo: Los jugadores entienden perfectamente que solo pueden influir en lo que sucede durante el partido, por lo que los asuntos sociales y legales no les preocupan en absoluto.

Objetivo principal: Anfield y Liverpool

Según el entrenador, todos los pensamientos de los «Citizens» están centrados actualmente en el choque central del domingo:

El gran duelo: El partido Liverpool — Manchester City», correspondiente a la 6ª jornada de la Premier League, será el evento deportivo de la semana;

Deseo de ganar a domicilio: Los jugadores del City tienen la intención de ganar en Anfield, incluso bajo la inmensa presión de la afición local, para consolidar el liderato;

Enfoque profesional: No prestar atención a los rumores externos y centrarse únicamente en la preparación de los partidos importantes se ha convertido en el lema principal del Manchester City hoy en día.

Para información, el superduelo Liverpool — Manchester City de la 6ª jornada de la Premier League, seguido por millones de aficionados, tendrá lugar este domingo.