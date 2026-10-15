Carragher expone el error de Enzo Maresca contra el club parisino

Europa en la Champions League Manchester Cityante el club parisino del PSG y su derrota por 2-4 están generando intensos debates en la comunidad futbolística. El exjugador del Liverpool, ahora reconocido experto y analista, Jamie Carragher el entrenador de los «Citizens» Enzo Marescaha señalado graves carencias en sus elecciones tácticas.

Blue Moon En una entrevista con el medio, Carragher enfatizó que el trío de mediocampo del City no estaba preparado para enfrentar a un rival de tal nivel.

«Son muy débiles sin el balón»: el análisis contundente de Carragher

Según Jamie Carragher, este partido debe ser una lección táctica importante para Maresca:

Una gran lección para Maresca: «Creo que después de este partido contra uno de los mejores equipos del mundo, Maresca sacará conclusiones muy serias;

Un trío desequilibrado: Ahora ha comprendido bien que nunca podrá alinear a este trío de mediocampo contra rivales de esta envergadura;

Un vacío sin balón: Estos mediocampistas no son lo suficientemente sólidos cuando el rival tiene el balón y se mostraron vulnerables ante la presión», declaró Carragher.

Manchester City¿quiénes jugaban en el centro?

En este encuentro, Maresca había compuesto su mediocampo con mucho riesgo:

El trío inicial: En el mediocampo del Manchester City, Elliot Anderson , Enzo Fernández y Rayan Cherki fueron titulares;

Una rápida toma de conciencia: Desde la primera parte, después de que los visitantes superaran fácilmente la defensa y el mediocampo, el entrenador comprendió el error de su elección;

Un cambio rápido en el descanso: Para corregir la situación, Enzo Maresca tuvo que sustituir a Rayan Cherki en el descanso por un jugador más defensivo, Ayyoub Bouaddi, al volver de los vestuarios.

Esta dolorosa derrota ante el gigante parisino y las críticas justificadas de los expertos obligarán sin duda a Enzo Maresca a revisar profundamente el equilibrio de su equipo y de su mediocampo antes de los próximos grandes desafíos.