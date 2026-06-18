Los primeros días de la Copa del Mundo 2026, iniciada en los campos de Norteamérica, ya están ofreciendo a los aficionados un verdadero espectáculo de goles y momentos inolvidables. El encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, correspondiente a la 1ª jornada del grupo L, causó un gran impacto en el mundo del fútbol. Tras este intenso duelo que terminó con una victoria convincente y amplia de los ingleses por 4-2, se ha anunciado oficialmente el nombre del protagonista que mostró las acciones más bellas y significativas.

El capitán y líder de la línea de ataque de la selección inglesa, Harry Kane, fue reconocido como el «jugador del partido» (Man of the Match) de este gran choque.

El doblete de Harry Kane y la «máquina de goles» que sigue rompiendo récords

El experimentado delantero demostró una vez más al mundo entero que es un atacante de clase mundial en el partido contra Croacia. Harry Kane, que no dio tregua a los defensores rivales durante el encuentro, logró anotar dos goles (doblete). Primero, abrió el marcador ejecutando con frialdad un penalti, y más tarde aseguró el éxito de su equipo con un elegante cabezazo tras un centro desde la banda.

A través de la siguiente tabla deportiva oficial, puede conocer más detalladamente las estadísticas históricas del goleador inglés Harry Kane y sus próximos planes en el grupo L:

Estado en el partido Goles marcados a Croacia Goles totales con la selección Calendario de la siguiente jornada de Inglaterra • Jugador del partido

• Capitán y líder del equipo

• Delantero de alto nivel • 1er gol: Penalti preciso

• 2º gol: Bello cabezazo

• Resultado: Doblete crucial • Número total de goles: 81 goles

• ¡Récord absoluto y máximo goleador histórico de Inglaterra! • 2ª jornada: Contra la selección de Ghana

• 3ª jornada: Contra la selección de Panamá

Comienza la marcha hacia el campeonato de los «Three Lions»

De esta manera, los representantes de la cuna del fútbol comenzaron su participación en el prestigioso «Mundial» con una victoria muy bella y convincente. Cabe señalar especialmente que, tras sus dos goles en este encuentro, Harry Kane elevó el número total de goles anotados con la camiseta de la selección inglesa a exactamente 81 goles y consolidó aún más su récord.

Tras el éxito de la primera jornada, los ingleses se posicionaron como líderes claros del grupo. Ahora, los pupilos de Gareth Southgate saltarán al campo en la 2ª jornada contra la fuerte selección de Ghana, que derrotó a Panamá en los últimos segundos. En la 3ª y última jornada de la fase de grupos, la selección de Inglaterra se medirá ante los representantes de Panamá. Los aficionados esperan nuevos goles y récords de Kane en estos duelos.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin: Que Harry Kane comience la Copa del Mundo 2026 con una nota tan alta demuestra claramente que Inglaterra es uno de los principales candidatos al trofeo. Actuando en el campo tanto como un verdadero capitán como un goleador frío, Kane podría guiar a los ingleses hacia las tan esperadas medallas de oro. ¡Felicitamos a los aficionados del fútbol inglés por esta bella victoria y el resultado histórico de Harry!

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