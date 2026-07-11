Courtois podría dejar la selección de Bélgica: el portero anuncia una decisión inesperada

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Courtois podría dejar la selección de Bélgica: el portero anuncia una decisión inesperada

El portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, ha anunciado que planea suspender temporalmente su carrera internacional. El guardameta de 34 años declaró que no participará en la Liga de Naciones, pero que podría regresar antes de las eliminatorias para la Euro 2028.

Lo más sorprendente es que Courtois no descartó la posibilidad de que el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra España fuera su último encuentro con la selección.

Courtois podría perderse la Liga de Naciones

El portero del Real Madrid admitió abiertamente que podría no estar presente con Bélgica en el futuro cercano.

«Ya veremos. Quizás no participe en la Liga de Naciones, porque no es la competición más importante», dijo Courtois.

Según sus palabras, aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Posible regreso para las eliminatorias de la Euro 2028

Courtois no quiere romper completamente su vínculo con el equipo nacional. Mencionó la opción de volver antes de la fase de clasificación para la Euro 2028.

«Quizás regrese para las eliminatorias de la Euro 2028. Pero la decisión final sigue estando en manos de la federación», afirmó.

Estas declaraciones muestran que el portero no está poniendo fin a su carrera, sino que está pensando en una pausa temporal.

El partido contra España podría ser el último

Courtois expresó su opinión más contundente tras el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 contra España.

«El partido de hoy podría ser mi último con la selección», declaró.

Se espera que esta declaración genere un gran debate entre los aficionados belgas.

Una baja importante para Bélgica

Thibaut Courtois ha sido durante muchos años el portero titular y uno de los líderes de la selección de Bélgica. Su posible pausa podría afectar seriamente la defensa del equipo y sus planes para los grandes torneos.

Ahora la gran duda es: ¿se perderá Courtois solo la Liga de Naciones o fue el partido contra España realmente su último encuentro con Bélgica?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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