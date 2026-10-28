Una mujer insultada por su discapacidad lanza un recordatorio importante a la sociedad

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Una mujer insultada por su discapacidad lanza un recordatorio importante a la sociedad

Gran Bretaña, Kirsty Hill, de 33 años y residente en Gales, se enfrentó a comentarios insultantes en redes sociales tras publicar un video sobre su rara enfermedad genética. Un usuario anónimo la llamó la razón por la que existe el aborto. Profundamente herida, la mujer enfatizó que es incorrecto considerar que la vida de las personas con discapacidad carece de valor.

Kirsty vive con el síndrome de Fraser. Nació sorda y ciega, con los dedos de manos y pies unidos. También padece dificultades respiratorias, diferencias en la estructura facial y varias enfermedades crónicas. A lo largo de su vida, ha pasado por más de 60 cirugías.

«Estoy harta de que la gente piense que, por tener una discapacidad, mi vida debe ser horrible y sin sentido. Sí, tengo días difíciles, pero también he logrado muchas cosas. Ambas realidades pueden coexistir», declaró al medio Need To Know.

En respuesta al insulto, Kirsty hizo un video expresando su apoyo al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero criticó duramente el uso del tema del aborto contra las personas con discapacidad. Según ella, la gente saca conclusiones basadas en su apariencia sin intentar conocer su vida.

Kirsty, quien tiene un doctorado en psicología, se niega a ser definida solo por su discapacidad. Tiene una familia y amigos maravillosos, ama la moda, el arte y la música, y ha alcanzado el octavo nivel en piano.

Una mujer con cicatrices faciales sentada con una bebida, vistiendo un vestido negro.

«Mi condición es parte de mi vida y ha influido en mi formación como persona, pero no es toda mi vida. Incluso si no hubiera logrado nada, mi vida seguiría siendo valiosa», dijo.

Comenta que otro usuario llegó a escribir que su nacimiento «arruinó» la vida de sus padres. Kirsty señaló que tales comentarios afectan gravemente no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus familiares.

La mujer recordó que la discapacidad puede ocurrir en la vida de cualquiera debido a un accidente, enfermedad o lesión. También pidió a las redes sociales que protejan mejor a las personas contra los insultos y el acoso, sugiriendo que las plataformas deben prestar más atención a prevenir el odio facilitado por el anonimato.

Kirsty espera que hablar abiertamente sobre su experiencia ayude a cambiar los prejuicios en la sociedad.

«Si te enfrentas a comentarios insultantes por tu discapacidad, recuerda que esas palabras dicen más sobre la persona que las escribe que sobre ti. Tú también tienes derecho a ocupar tu lugar en este mundo y a ser valorado», enfatizó.

Kirsty HillSíndrome de FraserDiscapacidadCiberacosoSociedad
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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