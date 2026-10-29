15 restaurantes italianos lanzan un proyecto de comidas sin teléfonos para familias

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15 restaurantes italianos lanzan un proyecto de comidas sin teléfonos para familias

Quince restaurantes en la isla italiana de Cerdeña participan en un proyecto piloto que anima a las familias a no utilizar teléfonos u otros dispositivos electrónicos durante las comidas, informó The Guardian.

El proyecto, llamado «A la mesa sin pantallas» («A tavola senza schermi»), tendrá una duración de un mes. Su objetivo principal es animar a padres e hijos a conversar entre ellos sin distraerse con los teléfonos mientras comen.

Como parte del proyecto, se entrega un kit especial a las familias que dejan sus teléfonos a un lado. Este incluye juegos para realizar con los niños, materiales para dibujar y una guía con recomendaciones para los padres sobre el uso de dispositivos digitales.

La iniciativa fue desarrollada en colaboración con Anna Kau, delegada de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cerdeña, y la sección regional de Fipe-Confcommercio. El proyecto busca aumentar la comunicación directa durante las comidas familiares y prevenir la dependencia excesiva de los niños a los dispositivos electrónicos.

La experiencia se llevará a cabo inicialmente en 15 restaurantes. Si los resultados son positivos, se planea extender la iniciativa a otros establecimientos de forma voluntaria.

CerdeñaA Tavola Senza SchermiAnna KauFipe-ConfcommercioFamilia
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