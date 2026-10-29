Thriller de penaltis: el Liverpool elimina al Chelsea en un dramático partido de copa

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Thriller de penaltis: el Liverpool elimina al Chelsea en un dramático partido de copa

En el choque central de los octavos de final de la Carabao Cup, los aficionados fueron testigos de un auténtico drama del fútbol inglés. El Liverpool, que recibió al Chelsea en el legendario Anfield, logró el pase a la siguiente ronda tras un duelo intenso y sin concesiones.

El destino del encuentro, que terminó en empate 1-1 tras el tiempo reglamentario, se decidió en una tensa tanda de penaltis, una auténtica lotería futbolística. Manteniendo la calma en esta prueba de nervios, los 'Merseysiders' ganaron 6-5 y avanzaron a los cuartos de final.

Duelo de penaltis rápidos en la primera parte

Desde los primeros minutos, el encuentro se caracterizó por un ritmo alto, precaución táctica y numerosas faltas:

  • El preciso disparo de Rogers: En el minuto 40, el Chelsea lanzó un ataque peligroso y provocó un penalti dentro del área rival. Rogers, al ejecutar el lanzamiento, transformó el penalti con frialdad, adelantando a los 'Blues' (0-1);

  • La rápida respuesta de Gakpo: Tras encajar el gol, el Liverpool se lanzó inmediatamente al ataque. Apenas tres minutos después, en el minuto 43, se señaló un penalti a favor de los locales. El delantero neerlandés Cody Gakpo no desperdició la oportunidad y restableció el equilibrio (1-1);

  • Cambios estelares en la segunda parte: En los segundos 45 minutos, los cuerpos técnicos dieron entrada a sus piezas clave. Líderes como Florian Wirtz, Bradley Barcola, Alexis Mac Allister y Alexander Isak saltaron al campo desde el banquillo, pero los defensas y porteros se mostraron seguros, evitando que el marcador se moviera.

Tensa tanda de penaltis y victoria de los 'Reds'

De acuerdo con el reglamento, tras finalizar el tiempo reglamentario, el ganador se decidió directamente en la tanda de penaltis:

  • La intriga en Anfield: Los lanzamientos realizados por los jugadores de ambos equipos mantuvieron a los aficionados en vilo hasta los últimos instantes;

  • Triunfo por 6-5: En este dramático punto donde se puso a prueba la habilidad de los porteros y la sangre fría de los jugadores, el Liverpool se impuso por 6-5, eliminando a su histórico rival de la competición.

Datos del protocolo

Carabao Cup. Octavos de final

Liverpool — Chelsea 1:1 (tanda de penaltis: 6:5)

  • Goles: Gakpo (43' pen.) — Rogers (40' pen.);

  • Alineación del Liverpool: Mamardashvili, Gomez, van Dijk (Jaque, 72'), Tsimikas, Araujo, Gravenberch, Nyoni (Mac Allister, 81'), Gakpo, McConnell (Wirtz, 59'), Koumas (Barcola, 58'), Nguoma (Isak, 82');

  • Alineación del Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Lacroix (Colwill, 45+1'), Gusto (Palestra, 69'), Caicedo (Barco, 69'), Lavia, Henderson, Neto, Rogers, Welbeck;

  • Amonestaciones: Koumas (11'), McConnell (21') — Acheampong (50'), Lavia (73').

El Liverpool superó con éxito este difícil obstáculo, dando un paso importante hacia el título y manteniendo su racha invicta en casa en los partidos de copa.

Carabao CupLiverpoolChelseaCody GakpoFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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