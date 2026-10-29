4 goles en el Etihad y una serie tensa: Manchester City supera por poco a Brighton

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4 goles en el Etihad y una serie tensa: Manchester City supera por poco a Brighton

En los octavos de final de la Carabao Cup, los aficionados presenciaron un encuentro dramático y lleno de goles. Bajo la dirección de Pep Guardiola, Manchester Cityrecibió al Brighton en casa y se llevó la victoria en un duelo muy disputado.

Tras finalizar el tiempo reglamentario con un empate 2-2, el destino del partido se decidió en una tensa tanda de penaltis. Los «Citizens», más acertados en la lotería final, se impusieron 4-3 y lograron el pase a los cuartos de final.

Lluvia de goles en el Etihad: los momentos clave

El partido fue abierto e intenso desde los primeros minutos, con constantes contraataques:

  • El golpe rápido del Brighton: En el minuto 30, el jugador visitante Yalkuye abrió el marcador, aprovechando un hueco en la defensa del City (0-1);

  • La respuesta de Kovacic: En el minuto 40, el experimentado Mateo Kovacic igualó el marcador para los locales, enviando a los equipos al descanso con empate (1-1);

  • Presión en la segunda mitad: Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 47, el delantero de las «Gaviotas» Rutter volvió a poner al Brighton por delante (1-2);

  • El gol salvador de Reys: Los «Citizens», sin bajar los brazos, empataron de nuevo en el minuto 72 gracias a un disparo preciso de Reys (2-2).

La entrada de Husanov y la victoria en la lotería

Para los aficionados uzbekos, uno de los momentos más destacados fue la entrada al campo de nuestro defensa:

  • Husanov en el centro de la defensa: En el minuto 76, el cuerpo técnico dio entrada a nuestro compatriota Abdukodir Husanoven sustitución de Rico Lewis. El defensa se mostró seguro rechazando los ataques rivales durante el tiempo restante;

  • Heroísmo en los penaltis: Tras el tiempo reglamentario, el ganador se decidió desde los once metros. Los jugadores y el portero del City mostraron sangre fría para sellar la victoria por 4-3.

Datos del acta

Carabao Cup. Octavos de final

Manchester City— Brighton 2-2 (penaltis: 4-3)

  • Goles: Kovacic (40), Reys (72) — Yalkuye (30), Rutter (47);

  • Alineación del Manchester City: Rulli, Lewis (Abdukodir Husanov, 76), Reys, O'Reilly (Fernandes, 87), Bouaddi (Ait-Nouri, 46), Guehi, Foden, Cherki, Kovacic, Allan (Doku, 61), Samba (Macedo, 46);

  • Amonestaciones: Bouaddi (32) — Svoboda (11), Wieffer (90+1), Dunk (90+2).

El Manchester City supera una prueba compleja y sigue adelante en la Carabao Cup, mientras que la participación de Husanov demuestra su creciente importancia en el equipo.

Abdukodir HusanovManchester CityBrightonCarabao CupFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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