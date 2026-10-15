Comenzó la jornada 24 de la Superliga: resultados y detalles clave

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Comenzó la jornada 24 de la Superliga: resultados y detalles clave

La fase decisiva de la Superliga de fútbol de Uzbekistán ha comenzado oficialmente con los encuentros de la jornada 24. En el primer día, se disputaron dos partidos intensos y reñidos en las ciudades de Andijon y G‘uzor.

Curiosamente, en ambos encuentros, los clubes que jugaron como visitantes ganaron por el marcador mínimo de 1-0, obteniendo puntos importantes.

« Andijon » pierde en casa ante « Qizilqum »

El equipo de « Andijon » (10.º, 30 puntos) recibió ante su afición a « Qizilqum » (8.º, 33 puntos):

  • El minuto decisivo: Para los visitantes de Navoiy, en el minuto 38, Otabek Jo‘raqo‘ziyev marcó el único gol que decidió el destino del encuentro;

  • Presión en el juego: Aunque los locales intentaron cambiar la situación en la segunda mitad dando entrada a jugadores experimentados como Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev y Bekzod Sulaymonov, la defensa visitante se mantuvo firme y conservó el resultado.

Superliga. Jornada 24

« Andijon » — « Qizilqum » 0:1

Gol: Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38).

  • « Andijon »: Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73), Rustam Turdimurodov.

  • « Qizilqum »: Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

El equipo de Olmaliq muestra voluntad en G‘uzor: gol en el minuto 84

El segundo partido de la jornada tuvo lugar en G‘uzor. « Mash’al » (4 puntos, 16.º), que ocupa el último lugar de la tabla, ofreció una seria resistencia al OKMK (39 puntos, 4.º), aspirante a los cuatro primeros puestos:

  • Fuerte resistencia: Los anfitriones se defendieron con gran esfuerzo, manteniendo su portería imbatida casi hasta el final del encuentro;

  • El gol de Asadbek Sobirjonov: Mirjalol Qosimov y sus pupilos lograron romper el muro defensivo rival solo en el minuto 84 — tras entrar desde el banquillo, Asadbek Sobirjonov marcó el gol que dio tres puntos valiosos al equipo de Olmaliq.

« Mash’al » — OKMK 0:1

Gol: Asadbek Sobirjonov (84).

  • « Mash’al »: Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46), Bobir Asqarov.

  • OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69), Arixiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Tras estos resultados, el OKMK sigue persiguiendo a los líderes de la tabla, mientras que « Qizilqum » ha consolidado su posición en la zona media gracias a su victoria fuera de casa. Se espera que el resto de los partidos de la jornada 24 también sean muy intensos.

AndijonQizilqumOKMKAsadbek SobirjonovSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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