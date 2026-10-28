Javohir Sindarov sorprende a todos al mostrarle a Nakamura el movimiento ganador (video)

El ajedrecista uzbeko Javohir Sindarov se hizo viral en redes sociales tras aparecer en un video mostrando al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura un movimiento ganador que pasó desapercibido durante la partida.

En el video, tras finalizar la partida en tablas, Sindarov se acerca a Nakamura para mostrarle la jugada que pudo haber utilizado. Al verlo, Nakamura reacciona con asombro llevándose las manos a la cabeza, dándose cuenta de que no había notado esa oportunidad anteriormente.

Este momento despertó gran interés entre los aficionados al ajedrez. Los usuarios de redes sociales elogiaron la capacidad de análisis profundo de Sindarov y dejaron comentarios de apoyo.

El video demostró una vez más que incluso los grandes maestros más fuertes pueden pasar por alto oportunidades cruciales en el ajedrez.