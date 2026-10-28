Javohir Sindarov sorprende a todos al mostrarle a Nakamura el movimiento ganador (video)

·121·Deportes
Javohir Sindarov sorprende a todos al mostrarle a Nakamura el movimiento ganador (video)

El ajedrecista uzbeko Javohir Sindarov se hizo viral en redes sociales tras aparecer en un video mostrando al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura un movimiento ganador que pasó desapercibido durante la partida.

En el video, tras finalizar la partida en tablas, Sindarov se acerca a Nakamura para mostrarle la jugada que pudo haber utilizado. Al verlo, Nakamura reacciona con asombro llevándose las manos a la cabeza, dándose cuenta de que no había notado esa oportunidad anteriormente.

Este momento despertó gran interés entre los aficionados al ajedrez. Los usuarios de redes sociales elogiaron la capacidad de análisis profundo de Sindarov y dejaron comentarios de apoyo.

El video demostró una vez más que incluso los grandes maestros más fuertes pueden pasar por alto oportunidades cruciales en el ajedrez.

Javohir SindarovHikaru NakamuraAjedrezGran MaestroVideo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Javohir Sindarov competirá en un torneo de 425 000 $ en EE. UU.Javohir Sindarov competirá en un torneo de 425 000 $ en EE. UU.26 octubre 16:26Bodhana Sivanandan rompe un récord de 38 años en la historia del ajedrezBodhana Sivanandan rompe un récord de 38 años en la historia del ajedrez25 octubre 14:19Milagro en el ajedrez mundial: Javohir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov en el ranking históricoMilagro en el ajedrez mundial: Javohir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov en el ranking histórico23 octubre 09:25Duelo de ajedrez: Abdusattorov y Sindarov derrotan a los supergandmasters de EE. UU.Duelo de ajedrez: Abdusattorov y Sindarov derrotan a los supergandmasters de EE. UU.28 julio 09:54El gran ascenso de Sindarov: el gran maestro uzbeko en el podio mundial del ajedrezEl gran ascenso de Sindarov: el gran maestro uzbeko en el podio mundial del ajedrez11 septiembre 07:54Sindarov vuelve a poner de rodillas a Anand: llega el duelo decisivo...Sindarov vuelve a poner de rodillas a Anand: llega el duelo decisivo...9 septiembre 08:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester