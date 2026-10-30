¡Sindarov derrota a las estrellas mundiales y se corona campeón en el supertorneo de San Luis!

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¡Sindarov derrota a las estrellas mundiales y se corona campeón en el supertorneo de San Luis!

El uzbeko Javohir Sindarov, gran maestro internacional de 20 años, obtuvo el título absoluto en el prestigioso torneo Clutch Chess: Champions Showdown 2026 celebrado en San Luis, Estados Unidos, una de las capitales mundiales del ajedrez.

En la competición, que contó con una bolsa de premios total de 425 000 dólares, nuestro compatriota alcanzó el primer puesto con 20,5 puntos tras una dramática lucha contra tres de los mejores grandes maestros del planeta: Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana y Rameshbabu Praggnanandhaa.

Tabla de posiciones: El dominio absoluto de Sindarov

Tras tres días de intensos y reñidos enfrentamientos, la tabla final quedó de la siguiente manera:

  • 1er puesto (Ganador): Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 20,5 puntos;

  • 2do puesto: Rameshbabu Praggnanandhaa (India) — 19,0 puntos;

  • 3er puesto: Fabiano Caruana (EE. UU.) — 16,5 puntos;

  • 4to puesto: Hikaru Nakamura (EE. UU.) — 12,0 puntos.

Formato de competición y remontada decisiva

El complejo e inusual reglamento del torneo Clutch Chess maximizó la importancia de cada partida:

  • Sistema de puntuación ponderada: Según las reglas, cada victoria otorgaba 1 punto el primer día, 2 puntos el segundo y 3 puntos en la jornada decisiva;

  • El golpe maestro: Tras ir por detrás de su rival indio al finalizar el segundo día, nuestro compatriota logró un giro espectacular gracias a un juego preciso, rápido y agresivo en la última jornada para llevarse el título;

  • Premio sustancial y jackpot: Al quedar primero, Sindarov se aseguró el premio principal de 125 000 dólares, además de bonificaciones especiales por victorias en partidas individuales y el jackpot adicional reservado para el campeón.

Una señal importante antes del duelo por el Campeonato Mundial contra Gukesh

Este torneo sirvió como la prueba oficial definitiva para Javohir Sindarov antes del evento más importante de su carrera:

  • Preparación para el Campeonato Mundial: Nuestro gran maestro demostró estar en una forma física y mental excepcional antes de su enfrentamiento por la corona mundial contra el actual campeón, el indio Dommaraju Gukesh;

  • Ventaja psicológica: Esta brillante victoria sobre tres de las mayores estrellas mundiales del ajedrez rápido ha confirmado ante el mundo entero la fuerza del jugador uzbeko antes de la futura batalla por el título.

Este éxito histórico de Javohir Sindarov en San Luis demuestra una vez más el liderazgo absoluto de la escuela de ajedrez uzbeka en la cima mundial y llena de orgullo a millones de aficionados al deporte.

Javohir SindarovClutch ChessAjedrezDommaraju GukeshDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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