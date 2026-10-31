Un luchador uzbeko de MMA noquea a su oponente chino en Amán

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Un luchador uzbeko de MMA noquea a su oponente chino en Amán

En la capital jordana de Amán, durante el torneo internacional de artes marciales mixtas (MMA) profesional «DF Uncaged» los aficionados uzbekos vivieron momentos brillantes y exitosos. En esta competición, el talentoso atleta que representó a nuestro país en la categoría de 61,2 kg, Zafar Rashidov logró otra victoria contundente.

Contra el experimentado luchador chino Dawei Zhounuestro compatriota tomó la iniciativa desde el inicio del encuentro y derrotó a su oponente en el primer asalto.

Intensidad en el octágono: TKO en el primer asalto

El combate comenzó desde los primeros segundos bajo la presión activa de Zafar Rashidov:

  • Lluvia de golpes: El atleta uzbeko obligó a su rival a defenderse desde el inicio del enfrentamiento mediante combinaciones rápidas y potentes;

  • Final prematuro: Los ataques incesantes de Rashidov dieron sus frutos a mediados del primer asalto: el luchador chino no pudo resistir los golpes y el árbitro decidió detener el combate por nocaut técnico;

  • Récord invicto — 5:0: Gracias a este triunfo convincente, Zafar Rashidov continúa su racha invicta en MMA profesional, elevando su registro a 5 victorias y 0 derrotas.

«Sin detenerse»: Declaración post-combate de Zafar Rashidov

En una entrevista en el octágono tras la victoria, el joven luchador reveló sus sentimientos y sus grandes objetivos futuros:

«Muchas gracias a mi equipo y a mis entrenadores. Me siento muy bien ahora. Todos nuestros planes para la pelea se cumplieron exactamente como esperábamos. No nos detendremos con esta victoria. Si Dios quiere, seguiré trabajando duro para convertirme en un luchador de clase mundial!»

Esta victoria contundente en Amán sirve como un paso importante para Zafar Rashidov, abriendo las puertas a prestigiosas ligas de MMA y grandes promotoras mundiales.

Zafar RashidovDF UncagedMMAArtes Marciales MixtasCombate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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