La bandera de Uzbekistán proyectada en la famosa Torre de Gálata

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La bandera de Uzbekistán proyectada en la famosa Torre de Gálata

El presidente Shavkat Mirziyoyevcon motivo de su visita a Turquía, la bandera nacional de Uzbekistán se proyectó en varios monumentos históricos y modernos del país.

El 30 de octubre, la Torre de Gálata, uno de los símbolos históricos de Estambul, se iluminó con los colores de la bandera de Uzbekistán. La presencia de la bandera en este emblemático lugar es un símbolo de las relaciones amistosas entre ambos países.

Asimismo, los puentes Yavuz Sultan Selim y Fatih Sultan Mehmet de Estambul también se iluminan con los colores de la bandera uzbeka. En Ankara, las torres gemelas de la Unión de Cámaras y Bolsas de Turquía (TOBB) también muestran los colores de la bandera nacional de Uzbekistán.

La proyección de la bandera de Uzbekistán en importantes monumentos turcos fue uno de los actos simbólicos en el marco de la visita del presidente Shavkat MirziyoyevEstas iniciativas demuestran la estrecha cooperación, la amistad y el respeto mutuo entre ambas naciones.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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