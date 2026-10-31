El ganador del Balón de Oro, Kane, merece su victoria según Kaká: una declaración contundente

Leyenda del fútbol, exestrella de la selección nacional de Brasil y del AC Milan Kaká El delantero del Bayern de Múnich Harry Kanereaccionó a su victoria en el Balón de Oro. En una entrevista con el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport el exfutbolista brasileño respaldó plenamente el triunfo del goleador inglés, evaluando con franqueza la situación de sus rivales más cercanos, Kylian Mbappé y Lamine Yamal « Fue la elección correcta »: las reflexiones de Kaká

« Fue la elección correcta »: las reflexiones de Kaká

Elegido mejor jugador del mundo en 2007, Kaká elogió la consistencia de Kane durante todo el año:

« Kane ganó y creo que fue la elección totalmente correcta. Harry tuvo una temporada increíble y se convirtió en uno de los mejores jugadores, un líder del Bayern. » « Mbappé no ganó ningún trofeo con el Real y Yamal no pudo ser un jugador decisivo en su equipo. Su momento llegará ».

El recuento final del Balón de Oro

Harry Kane levantó por primera vez en su carrera el galardón individual más prestigioso del mundo:

El podio y los tres mejores: Según los resultados de la votación de los periodistas, el delantero inglés ocupó el primer lugar, mientras que la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, fue segundo y el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, tercero.

Siguientes posiciones: El top 5 lo completan el centrocampista del Manchester CityRodri y el ocho veces ganador Lionel Messi cerraron la lista.

Como dato, Kaká ganó el Balón de Oro en 2007 tras triunfar en la Champions League con el AC Milan, escribiendo una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol.