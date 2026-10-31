7 de 7 oros en Catar: los taekwondistas uzbekos conquistan el podio de Doha

Jóvenes y talentosos taekwondistas de Uzbekistán lograron resultados brillantes en los torneos internacionales celebrados en Doha, la capital de Catar, obteniendo 7 medallas de oro. Representando a nuestro país en el campeonato internacional interclubes, donde participaron atletas de alto nivel de todo el mundo, el equipo MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY vio a sus 7 miembros subir a lo más alto del podio.

Cabe destacar que uno de los miembros del equipo, quien hizo historia al ganar una medalla de oro en el prestigioso torneo «Grand Slam» en China, Imron Rustamov también venció a todos sus rivales en Doha para obtener el título de campeón.

Combates en Doha: experiencia G1 y victoria absoluta en interclubes

Los dos grandes torneos celebrados en Doha, el Qatar Open G1 para adultos y el campeonato internacional interclubes fueron una prueba seria para los deportistas uzbekos:

Experiencia en el Qatar Open G1: Tres atletas de la academia compitieron contra deportistas de renombre mundial en la categoría G1, adquiriendo una valiosa experiencia internacional;

Resultado 100% oro: Los 7 miembros del equipo que participaron en el campeonato internacional interclubes no dieron oportunidad a sus rivales en sus respectivas categorías de peso, ocupando el primer lugar del podio;

Revancha y carácter: Los tres deportistas que no obtuvieron medalla en el G1 demostraron toda su fuerza en los combates interclubes, colgándose el oro del campeonato.

El triunfo continuo de Imron Rustamov

Entre los deportistas destacados del equipo, Imron Rustamov volvió a brillar. Tras su histórico oro en el «Grand Slam» en China, demostró una maestría constante en Doha, probando una vez más el potencial internacional de la escuela de taekwondo uzbeka.

De 2023 a 2026: Dinámica de salto y desarrollo

Las arenas de Doha se convirtieron en un trampolín de éxito para la academia:

Indicador de 2023: El equipo regresó de Doha con 1 medalla de plata y 5 de bronce;

Resultado de 2026: Tres años de arduo trabajo dieron sus frutos, culminando la competición con un total de 7 medallas de oro.

Los ganadores y sus entrenadores

Ganadores de medallas de oro:

Rustamov Imron Agzamova Nurzoda Abdurashidova Marjona Ikramov Akbar Xodjayev Zikriyo Valixo‘jayev Muhammadziyo Alimjonov Muhammad Ismoil

Cuerpo técnico: Este resultado histórico es fruto del trabajo constante del grupo de entrenadores liderado por el fundador y entrenador jefe de la academia, Ahror Asrorov, el entrenador principal Abdurahmon Xodjabekov y el entrenador juvenil Zubayr Marifov .