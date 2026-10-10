Revelados los detalles de las negociaciones secretas entre Manchester City y la Premier League

Se han revelado detalles explosivos sobre el mayor escándalo financiero en la historia de la Premier League (PL). El prestigioso Bloomberg informa que el actual campeón, acusado de violar las normas financieras, Manchester Citymantuvo negociaciones privadas preliminares con la PL para resolver el caso de forma amistosa.

Sin embargo, los contactos iniciales entre las partes pronto llegaron a un punto muerto y el diálogo se interrumpió.

Salvación mediante indemnización: ¿Qué escenario se discutió?

Las partes evaluaron la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre los más de 115 cargos por violar las reglas del Fair Play financiero:

Una multa masiva: En las discusiones se planteó la opción de que el club pagara una indemnización récord a la PL;

Evitar sanciones graves: Tal acuerdo financiero pretendía proteger a los «Citizens» de las sanciones más severas, como el descenso a una división inferior y la pérdida de los títulos de liga obtenidos;

¿Por qué se detuvieron las negociaciones? Las discusiones comenzaron antes de que surgiera la probabilidad de que el club fuera declarado culpable de casi todos los cargos. Pero comoManchester Cityha insistido constantemente en su total inocencia, el diálogo se detuvo oficialmente.

Opiniones de expertos y descontento de los clubes rivales

Algunos abogados y expertos en finanzas deportivas consideran que un escenario de acuerdo mediante una gran multa sigue siendo posible. Sin embargo, existen obstáculos serios:

La posición de Liverpool y Arsenal: Se dice que otros clubes líderes de la PL, especialmente los principales rivales de City como Arsenal y Liverpool, se oponen firmemente a cualquier acuerdo entre bastidores con la dirección de la liga;

Exigencia de justicia equitativa: Los grandes clubes exigen que cualquier equipo acusado de fraude financiero, independientemente de su estatus o dinero, sea sancionado de forma real y severa conforme a los principios deportivos.

Si la comisión independiente declara oficialmente aManchester Cityculpable, la sanción aplicada al equipo podría cambiar no solo la historia del fútbol inglés, sino la de todo el deporte mundial.