Se revela la fecha del megacombate entre Oleksandr Usyk y David Benavidez

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Se revela la fecha del megacombate entre Oleksandr Usyk y David Benavidez

El ex campeón mundial indiscutible de peso pesado, Oleksandr Usyk, ha revelado un plan sensacional e inesperado para poner fin a su carrera en el boxeo profesional. El director del equipo de Usyk, Sergey Lapin, informó que la estrella ucraniana planea regresar a su categoría de peso original, el peso crucero (hasta 90,7 kg), en 2027 para despedirse del ring como campeón indiscutible.

talkSPORT En una entrevista exclusiva con el portal, Lapin declaró que el último gran objetivo de Usyk es enfrentarse al renombrado boxeador estadounidense, poseedor de los cinturones de la WBA y WBO en esta categoría, David Benavidezen un combate estelar.

«Un plan de dos pasos»: Usyk quiere volver a ser indiscutible

Lapin destacó que, para llevar a cabo este plan histórico, el equipo se basa en una estrategia de dos etapas precisa y bien elaborada:

  • Paso 1 — Combate por un cinturón vacante: Inicialmente, se organizará un combate de clasificación por un cinturón de campeón mundial vacante en la categoría de peso crucero;

  • Paso 2 — Combate de unificación contra Benavidez: En el segundo combate, se planea enfrentar a David Benavidez, quien posee todos los demás cinturones de la división, para alcanzar el estatus de campeón mundial indiscutible por segunda vez en esta categoría;

  • El punto final de la carrera: «Vemos el 2027 como el último capítulo de su carrera. Él quiere terminar en la cima, en la categoría de peso donde ganó todos los títulos por primera vez», dijo el representante de Usyk.

«El peso crucero es su verdadero hogar»

El director del equipo recordó que el paso de Usyk al peso pesado y su dominio allí se debieron únicamente a su amor por los nuevos desafíos:

  • No era su peso natural: «Usyk nunca ha sido un peso pesado natural. El peso crucero es su verdadero hogar»;

  • Regreso para restablecer el orden: «Subió de categoría porque ama los desafíos complejos, dominó el peso pesado y ahora regresa a casa para restablecer el orden», concluyó Sergey Lapin.

Si este plan se hace realidad, Usyk podría grabar su nombre para siempre en la historia del boxeo como la única leyenda que ha logrado ser campeón mundial indiscutible dos veces en dos categorías de peso diferentes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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