Emilian Karas habla sobre la decisión táctica que cambió el destino del partido contra Al Qadsiah

En el marco de la 2ª jornada de la AFC Champions League Elite, de Arabia Saudita, « Al Qadsiah » tras un intenso duelo contra el club de Taskent, « Pakhtakor » el entrenador del equipo, Emilian Karas compartió sus impresiones sobre el encuentro.

Aunque ambos equipos empataron en Taskent, el técnico de los «Leones» destacó la voluntad del equipo hasta el final, la eficacia de los cambios tácticos y las ocasiones creadas para llevarse la victoria.

Un gol anulado por el VAR y un rival de clase mundial

Emilian Karas se refirió al desarrollo del partido y a los peligrosos ataques de los saudíes:

Lucha intensa y oportunidades perdidas: «Fue un partido intenso y lleno de lucha en el campo. Ambos equipos crearon muchas situaciones, pudo haber más goles», subrayó el entrenador;

El peligro de las estrellas saudíes: «Les advertimos a los chicos que debían tener cuidado con los contraataques rápidos del rival, pero los visitantes, con jugadores de ataque de clase mundial, crearon varias situaciones peligrosas»;

La frustración de la primera parte: «Pakhtakor» no fue inferior al rival en cuanto a juego. Aunque nuestro gol en la primera parte fue anulado por el sistema VAR, los chicos no se rindieron.

El cambio táctico que salvó el partido y el factor Sobirkhojaev

Las rotaciones realizadas en la segunda parte dieron sus frutos al final del encuentro:

La elección correcta en ataque: En la segunda parte, el juego ofensivo fue mucho más preciso y correcto. Como resultado, el equilibrio se restableció al final del partido e incluso se crearon varias ocasiones favorables para marcar el gol de la victoria;

La entrada de Sobirkhojaev en lugar de un defensa central: «Basándonos en la situación del partido, hicimos cambios tácticos. Tras la entrada de Sardor Sobirkhojaev en lugar de un defensa central, tuvimos un jugador más en ataque. Esto nos permitió ejercer presión y marcar el gol necesario».

«Debemos mantener este espíritu»

El entrenador de «Pakhtakor» señaló la importancia de mantener esta combatividad internacional en el campeonato local:

Pasión y crecimiento: «Siempre queremos jugar a este alto nivel. Pero en los partidos del campeonato nacional, el estado psicológico de los jugadores es diferente. Debemos seguir dándolo todo en los entrenamientos y partidos con pasión. Solo así creceremos como equipo»;

Conclusión final: «Creo que hoy pudimos jugar con mucha audacia contra un rival poderoso y lleno de estrellas».

Para información, «Pakhtakor» sigue sumando puntos importantes en la región Oeste tras empatar contra dos gigantes saudíes («Al Ahli» y «Al Qadsiah») en las dos primeras jornadas de la AFC Champions League Elite.