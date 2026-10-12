¿Cuándo y en qué canal se transmiten los partidos de hoy de Pakhtakor y Neftchi?

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¿Cuándo y en qué canal se transmiten los partidos de hoy de Pakhtakor y Neftchi?

Hoy comienza la 2ª jornada de la AFC Champions League Elite con partidos intensos. Dos clubes líderes de Uzbekistán, que representan a nuestro país en la competición más prestigiosa del continente, el Pakhtakor de Taskent y el Neftchi de Ferganá, Arabia Saudita se enfrentarán a un examen serio contra clubes de Arabia Saudita.

Los aficionados locales esperan con ansias el duelo en Taskent y el gran partido nocturno en Riad contra el gigante liderado por Cristiano Ronaldo .

En Taskent, Pakhtakor — Al Qadsiah: los «Leones» salen a ganar

El primer encuentro central tendrá lugar en la capital de Uzbekistán:

  • Rival y horario: El Pakhtakor recibe al poderoso Al Qadsiah. El partido comienza a las 18:45 hora de Taskent;

  • Situación tras la primera jornada: En la 1ª jornada, los «Leones» empataron 1-1 fuera de casa ante el Al Ahli. Hoy buscarán sus primeros 3 puntos en casa.

Prueba en Riad: Neftchi contra un Al Nassr herido

El choque más esperado de la noche se disputará en la capital saudí:

  • Duelo central: El Neftchi será visitante ante el Al Nassr, capitaneado por Cristiano Ronaldo , en el majestuoso estadio de Riad. El encuentro comienza a las 23:15 hora de Taskent;

  • Estado anímico del rival: El Al Nassr sufrió una dura derrota ante el Al Ain (EAU) en la primera jornada y debe redimirse ante su afición;

  • El inicio sólido de los de Ferganá: El Neftchi, dirigido por Islom Ismoilov, llega a Riad con la moral alta tras vencer al Air Force Club (Irak) en la 1ª jornada.

Transmisión en vivo y calendario

Millones de aficionados uzbekos podrán seguir ambos partidos en directo por televisión:

  • 18:45. Pakhtakor — Al Qadsiah / Futbol TV

  • 23:15. Al Nassr — Neftchi / Futbol TV

Estos partidos serán un indicador clave de la competitividad de los clubes uzbekos frente a los gigantes saudíes de inversiones millonarias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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