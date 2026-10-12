¿Con qué alineación se enfrentará Pakhtakor a las estrellas saudíes?

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¿Con qué alineación se enfrentará Pakhtakor a las estrellas saudíes?

En el marco de la 2.ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club de Taskent «Pakhtakor» recibe en su estadio al equipo saudí lleno de estrellas «Al Qadsiah» . Antes del intenso duelo que comenzará a las 18:45 en el estadio central «Pakhtakor» de Taskent, se ha anunciado oficialmente la alineación titular de los locales.

El cuerpo técnico ha seleccionado al equipo más fuerte y competitivo para este encuentro crucial. El guardameta Vladimir Nazarov será el encargado de proteger la portería.

Alineación titular oficial de los «Leones»

«Pakhtakor» saldrá al campo con los siguientes jugadores:

  • Portero: Vladimir Nazarov;

  • Defensas: Khojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Morteza Pouraliganji, Mukhammadrasul Abdumajidov, Sherzod Nasrullaev;

  • Centrocampistas: Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriev;

  • Delanteros: Flamarion, Stefan Chinedu.

Puntos tácticos clave e importancia del partido

El cuerpo técnico ha reforzado la línea defensiva con legionarios de experiencia internacional y líderes locales:

  • Centro y bandas sólidas: El dúo formado por el internacional iraní Morteza Pouraliganji y Zaid Tahsin actuará en el centro de la defensa, mientras que Khojiakbar Alijonov y Sherzod Nasrullaev conectarán activamente la defensa y el ataque por las bandas;

  • Centro ofensivo: El mediapunta iraquí Bashar Resan actuará como el principal organizador en el medio campo, mientras que Mozgovoy y Buriev serán responsables de frenar los ataques rivales en la zona de contención;

  • Esperanza de gol: En la línea de ataque, el dúo compuesto por el brasileño Flamarion y el delantero nigeriano Stefan Chinedu intentará romper el muro defensivo del gigante saudí.

En la primera jornada, «Pakhtakor» empató 1-1 fuera de casa contra el actual campeón saudí, «Al Ahli». Una victoria hoy permitiría a los «Leones» consolidarse en la parte alta del grupo.

PakhtakorAl QadsiahAFC Champions League EliteArabia SauditaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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