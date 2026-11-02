Incidente inesperado: El director de «Heat», Michael Mann, se dispara accidentalmente

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Incidente inesperado: El director de «Heat», Michael Mann, se dispara accidentalmente

El reconocido director, guionista y productor de 83 años, Michael Mann, autor de obras de culto del género criminal de Hollywood como «Heat» y «Collateral», se disparó accidentalmente en la pierna en un campo de tiro cerrado en Los Ángeles. Así lo informó el portal People .

El incidente ocurrió durante una sesión de entrenamiento en el famoso complejo de tiro The Range . Mientras practicaba tiro al blanco con una pistola calibre 45, el director presionó accidentalmente el gatillo al guardar el arma en la funda, y la bala impactó en su muslo izquierdo.

Detalles del incidente y estado del director

La rápida intervención del personal del campo de tiro ayudó a evitar consecuencias graves:

  • Primeros auxilios: Tan pronto como ocurrió el disparo, los empleados del club de tiro detuvieron la hemorragia y llamaron a una ambulancia. Los médicos que llegaron al lugar trasladaron al director al hospital en condición estable;

  • Herida leve: El representante oficial de Michael Mann confirmó que el suceso fue un accidente: «Recibió toda la atención médica necesaria, la herida resultó ser superficial y en este momento está siendo dado de alta del hospital para regresar a casa».

  • Una pasión de décadas: Los Angeles Times señala que no es casualidad que las escenas de tiroteos en las películas de Mann sean tan realistas: lleva décadas practicando tiro deportivo con regularidad. Nadie más resultó herido en el incidente.

Leyenda del cine y la esperada secuela de «Heat 2»

Michael Mann es reconocido como uno de los mayores maestros de los dramas criminales en la historia de Hollywood:

  • Obras maestras: Películas como «Ladrón» (1981), «El último mohicano» (1992), «Heat» (1995), «El informante» (1999), «Ali» (2001), «Collateral» (2004) y «Ferrari» (2023) son consideradas joyas del cine;

  • Reconocimiento y premios: Es cuatro veces nominado al Óscar, dos veces ganador del premio Emmy y laureado con el prestigioso premio británico BAFTA;

  • Ante un gran proyecto: Actualmente, el director de 83 años se prepara para rodar la secuela de la legendaria película protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro, «Heat 2» . Se espera que este gran proyecto cuente con la participación de Leonardo DiCaprio y Christian Bale, con el rodaje programado para 2027.

Michael MannHeat 2HollywoodCineEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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