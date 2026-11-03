Hansi Flick elogia al Aston Villa y a Unai Emery antes del choque de Champions

En el marco de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, el club catalán FC Barcelona se enfrentará a uno de los equipos más intensos de Inglaterra: Aston VillaAntes del importante encuentro, el entrenador de los catalanes, Hansi Flick, expresó sus cálidas y sinceras opiniones sobre el próximo rival y su técnico español, Unai Emery.

En declaraciones al famoso diario español Marca el técnico alemán no ocultó su admiración por la maestría táctica de Emery y señaló que el orden perfecto del rival en el campo será una prueba seria para su equipo.

«Un sistema claro tanto en defensa como en ataque»: las principales confesiones de Flick

Flick elogió los puntos fuertes y el estilo de entrenamiento del rival:

Entre los mejores técnicos del mundo: «Unai Emery es probablemente uno de los mejores entrenadores de Europa, tal vez del mundo. Ha logrado grandes éxitos a lo largo de su carrera y ha demostrado su potencial»;

Un orden perfecto establecido: «Su equipo opera bajo un sistema claro, tanto en defensa como en ataque. Todo está muy bien organizado. Es impresionante ver jugar a un equipo así y observar con cuánta confianza y calma manejan el balón los jugadores»;

El alto nivel de Jackson: El entrenador también se refirió a los líderes del equipo rival, destacando que Jackson está mostrando un nivel de juego extraordinariamente alto en el campo.

Por delante: un examen difícil en la Champions League

El técnico catalán admitió abiertamente que este partido será una prueba compleja para sus pupilos:

Un duelo difícil: «Nos espera un partido difícil contra un equipo fuerte dirigido por un buen entrenador», concluyó Hansi Flick.

Se espera que ambos equipos desplieguen un fútbol abierto e intenso, convirtiendo este enfrentamiento en uno de los eventos más esperados de la cuarta jornada de la Champions League.