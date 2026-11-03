Un alpinista de 20 años muere durante el ascenso al Cervino

Un alpinista de 20 años falleció durante un ascenso en la famosa montaña Cervino en Suiza. La tragedia ocurrió tras reportarse un desprendimiento de rocas cerca de su ruta. Los allegados del fallecido lo identificaron como Kiran Lainer.

Kiran sufrió un accidente el martes 27 de octubre, poco después de las 6:00 de la mañana, mientras escalaba el famoso pico de los Alpes junto a su compañero.

La policía del cantón del Valais informó que los dos alpinistas se desplazaban por la arista del Hörnli en el Cervino cuando, a unos 3 500 metros de altura (casi 11 500 pies), se produjo un desprendimiento de rocas cerca de ellos.

Tras esto, uno de los alpinistas perdió de vista a su compañero y alertó inmediatamente a los servicios de emergencia, según informó el medio Need To Know.

Un helicóptero de la compañía Air Zermatt, enviado por la organización de rescate del cantón del Valais, se dirigió al lugar. Los rescatistas encontraron al alpinista desaparecido en la zona montañosa poco después, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La familia y amigos de Kiran confirmaron públicamente su identidad. La fiscalía del Valais ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias de la caída y las causas de la tragedia.

La policía confirmó que hubo un desprendimiento de rocas cerca de los dos alpinistas, pero aún no ha precisado si este evento fue la causa directa del accidente.

La hermana de Kiran, Presenia Justin Newman, describió su muerte como un accidente provocado por la caída de piedras. Ella compartió su historia en una página de recaudación de fondos para repatriar al fallecido a los Estados Unidos.

Según su hermana, Kiran vivía en Austin, Texas. También mantenía lazos estrechos con Pensacola, Florida, ciudad que la familia consideraba como su hogar.

Presenia recordó a su hermano como un hijo para sus padres, un tío y amigo para otros, además de un joven apasionado por el skate, el golf y el alpinismo.

«La vida de Kiran fue mucho más amplia y significativa que las circunstancias de su muerte. Era un joven que amaba la aventura y la naturaleza, una pasión que lo llevó a lugares extraordinarios y maravillosos por todo el mundo».

«Tenía solo 20 años y aún le quedaban muchas oportunidades y mucha vida por delante. El dolor de perderlo de manera tan inesperada es indescriptible», dijo su hermana.

Eli Hawkins, el mejor amigo y compañero de escalada de Kiran, también confirmó que ambos estaban ascendiendo el Cervino juntos.

«Kiran era mi mejor amigo, mi compañero de escalada y un hermano para mí. Era una persona única. Pasamos muchas cosas juntos, tanto buenos momentos como dificultades. Esta pérdida es más dolorosa que cualquier cosa que haya experimentado», escribió Eli.

Él expresó que continuará practicando el alpinismo para mantener viva la memoria de su amigo.

«Lo amaba profundamente. En su honor, seguiré escalando montañas con más determinación y siempre lo llevaré en mi corazón», añadió.

Se están recaudando fondos para cubrir los gastos de repatriación a EE. UU. y los costos funerarios. La familia planea realizar actos conmemorativos en Austin y Pensacola.

«Nuestro mayor deseo ahora es traer a Kiran a casa, enterrarlo y permitir que todos los que lo amaban puedan despedirse», expresaron los familiares.