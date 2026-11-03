Atletas kazajos sufren intoxicación durante un torneo internacional de fútbol en Taskent

Varios jóvenes futbolistas kazajos que llegaron para participar en el festival internacional de fútbol « Do‘stlik Cup 2026 » en Taskent sufrieron una intoxicación en el hotel. Así lo informó la agencia de noticias « Kazinform ».

Según una de las madres que acompañaba a su hijo a la competición, los primeros síntomas de intoxicación comenzaron a observarse después del desayuno del 30 de octubre.

« En la noche del 31 de octubre, la mitad de los niños empezaron con fiebre, diarrea y vómitos. En una sola noche, 11 personas enfermaron. Mi hijo también se enfermó: presentó fiebre y diarrea. Más tarde, síntomas similares aparecieron en niños de otros equipos », relató Gulnur, madre de uno de los deportistas.

Según ella, el 1 de noviembre, muchos jóvenes futbolistas no pudieron participar en los partidos de la final debido a que se sentían mal. Los padres sospechan que la causa de la intoxicación pudo ser la comida del hotel. Allí se organizaba un desayuno tipo buffet donde se ofrecían huevos, salchichas y otros alimentos a los participantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán también emitió una respuesta oficial sobre la situación.

« El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán tiene conocimiento del incidente relacionado con el repentino deterioro de la salud de varios participantes del festival internacional de fútbol 'Do‘stlik Cup 2026' en Taskent. Todos los ciudadanos kazajos que necesitan asistencia médica han sido ingresados en instituciones médicas especializadas de la República de Uzbekistán y están recibiendo la atención necesaria », señala el comunicado del organismo.

El Ministerio también informó que los diplomáticos kazajos están en contacto constante con los familiares de los afectados y con las instituciones médicas, y que la situación está bajo control permanente.

La madre de uno de los futbolistas mencionó que, para los participantes cuya salud es estable, se está organizando un regreso en avión en lugar del viaje en tren previamente planeado hacia Kazajistán. Algunas familias permanecen por ahora en Taskent debido al estado de sus hijos y otras razones.