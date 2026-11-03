Atletas kazajos sufren intoxicación durante un torneo internacional de fútbol en Taskent

·9·Deportes
Atletas kazajos sufren intoxicación durante un torneo internacional de fútbol en Taskent

Varios jóvenes futbolistas kazajos que llegaron para participar en el festival internacional de fútbol « Do‘stlik Cup 2026 » en Taskent sufrieron una intoxicación en el hotel. Así lo informó la agencia de noticias « Kazinform ».

Según una de las madres que acompañaba a su hijo a la competición, los primeros síntomas de intoxicación comenzaron a observarse después del desayuno del 30 de octubre.

« En la noche del 31 de octubre, la mitad de los niños empezaron con fiebre, diarrea y vómitos. En una sola noche, 11 personas enfermaron. Mi hijo también se enfermó: presentó fiebre y diarrea. Más tarde, síntomas similares aparecieron en niños de otros equipos », relató Gulnur, madre de uno de los deportistas.

Según ella, el 1 de noviembre, muchos jóvenes futbolistas no pudieron participar en los partidos de la final debido a que se sentían mal. Los padres sospechan que la causa de la intoxicación pudo ser la comida del hotel. Allí se organizaba un desayuno tipo buffet donde se ofrecían huevos, salchichas y otros alimentos a los participantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán también emitió una respuesta oficial sobre la situación.

« El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán tiene conocimiento del incidente relacionado con el repentino deterioro de la salud de varios participantes del festival internacional de fútbol 'Do‘stlik Cup 2026' en Taskent. Todos los ciudadanos kazajos que necesitan asistencia médica han sido ingresados en instituciones médicas especializadas de la República de Uzbekistán y están recibiendo la atención necesaria », señala el comunicado del organismo.

El Ministerio también informó que los diplomáticos kazajos están en contacto constante con los familiares de los afectados y con las instituciones médicas, y que la situación está bajo control permanente.

La madre de uno de los futbolistas mencionó que, para los participantes cuya salud es estable, se está organizando un regreso en avión en lugar del viaje en tren previamente planeado hacia Kazajistán. Algunas familias permanecen por ahora en Taskent debido al estado de sus hijos y otras razones.

Do‘stlik Cup 2026TaskentMinisterio de Asuntos Exteriores de KazajistánIntoxicación alimentariaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encuentros importantes de Uzbekistán en el escenario deportivo internacional en Aichi-NagoyaEncuentros importantes de Uzbekistán en el escenario deportivo internacional en Aichi-Nagoya26 septiembre 17:47«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov22 septiembre 00:56¿Qué dijo Cristiano Ronaldo, ausente en Taskent, sobre la gran victoria de Al-Nassr?¿Qué dijo Cristiano Ronaldo, ausente en Taskent, sobre la gran victoria de Al-Nassr?Hoy 07:18Afruza Hamdamova entra en el top 10: Asaubayeva lidera la carreraAfruza Hamdamova entra en el top 10: Asaubayeva lidera la carrera5 agosto 19:30Uzbekistán gana 70 medallas: ¿cuánto dinero recibirán los atletas?Uzbekistán gana 70 medallas: ¿cuánto dinero recibirán los atletas?6 octubre 21:52Los héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatalesLos héroes de la Olimpiada de ajedrez galardonados con altos premios estatales28 septiembre 22:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis